La preocupación en Sanidad ante el aumento de contagios y otras cuatro noticias del día

1. Preocupación en Sanidad tras notificar la cifra de contagios más alta después del estado de alarma

Pool

Preocupación en Sanidad por el considerable aumento de infectados por coronavirus, que se ha duplicado en nuestro país en las últimas 24 horas hasta llegar a los 257 frente a los 124 del día anterior. Esta es la cifra más alta registrada desde que comenzara la "nueva normalidad" el pasado 21 de junio. Detrás de este aumento están los rebrotes de Aragón, que es la comunidad que más nuevos contagios ha notificado (60); Cataluña, con 52, y Galicia, con 35, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

2. Cataluña multará desde este jueves por ir sin mascarilla, pero no será obligatoria en la playa

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto a la consellera de Presidencia, Meritxell Budo, a su llegada al hemiciclo del Parlament

La Generalitat multará desde este jueves con hasta 100 euros a los ciudadanos de más de 6 años que no lleven mascarilla en Cataluña al salir de casa, si bien seguirán vigentes las excepciones para casos en que su uso sea incompatible, como practicar deporte o tomar el sol y bañarse en la playa. La obligatoriedad de las mascarillas en el espacio público en Cataluña, aunque se garantice la distancia mínima de seguridad, ha sido impulsada por la consellería de Salud, en manos de la republicana Alba Vergés, y se ha acordado al mediodía en una reunión del comité del Plan de Emergencias de Cataluña (Procicat), cinco días después del cierre del perímetro en la comarca leridana del Segrià por un rebrote del coronavirus.

3. Recta final para Calviño y su presidencia al Eurogrupo: ¿qué opciones tiene?

J.J.Guillén

Hoy, 9 de julio es un día importante para el ejecutivo de Pedro Sánchez. Se reúne el Eurogrupo para elegir a su próximo presidente. Los candidatos son la vicepresidenta Nadia Calviño, y los ministros de finanzas de Irlanda y Luxemburgo. Pedro Sánchez es optimista pero, Calviño, aún tiene que conseguir 10 apoyos como mínimo para poder salir victoriosa

4. Trump rechaza públicamente las recomendaciones de los CDC para reabrir los colegios por "difíciles y caras"

Stringer / Sputnik / ContactoPhoto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este miércoles públicamente las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para reabrir los centros educativos del país norteamericano en el marco de la pandemia del coronavirus, argumentando que son "difíciles y caras". "Estoy en desacuerdo con los CDC en sus muy difíciles y caras recomendaciones para abrir las escuelas", ha indicado Trump en su cuenta de la red social Twitter. "Si bien quieren que se abran, están pidiendo a las escuelas que hagan cosas muy poco prácticas", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que se reunirá con ellos.

5. Fernando Alonso, en El Partidazo de COPE: "Vuelvo más completo de lo que era antes"

Fernando Alonso fue doble campeón del mundo con RenaultCordon Press

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Fernando Alonso el día en el que se ha hecho oficial su fichaje por Renault para la próxima temporada. Alonso contó que el motivo de su regreso a la Fórmula 1 es porque: “Me chifla conducir. Necesitaba coger aire fuera de lo que era la Fórmula 1 pero sin dejar de conducir”. Reconoció que aunque ahora se encuentra en el mejor momento de forma de su carrera durante la pandemia estuvo enfermo: “Estuve varias semanas un poco pachucho. Me acerqué al hospital y un par de veces, me hicieron un mogollón de pruebas y al final no descubrimos realmente lo que era. Por miedo al coronavirus me hice test sin parar pero siempre daban negativo”.