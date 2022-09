Preocupación en Reino Unido por el estado de salud de Isabel II

Los médicos de la reina Isabel II han hecho público un comunicado en el que han manifestado su "preocupación" por el estado de salud de la monarca y han recomendado que permanezca bajo "supervisión médica" en el castillo de Balmoral, en Escocia.

"Tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica. La reina sigue cómoda y en Balmoral", señala el escueto comunicado.

El príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, y la duquesa de Cornualles, Camilla Parker Bowles, se han desplazado a Balmoral para seguir de cerca la evolución de la salud de la Reina, según ha confirmado Clarence House. El príncipe Guillermo, duque de Cambridge, se está desplazando también a la residencia..

La primera ministra británica, Liz Truss, ha recalcado que "todo el país está profundamente preocupado por las noticias desde el Palacio de Buckingham". "Mis pensamientos y los de la gente de todo Reino Unido están con Su Majestad la reina y su familia en estos momentos", ha subrayado.

El comunicado del Palacio de Buckingham ha sido publicado después de que la reina, de 96 años, aplazara una reunión telemática con su Consejo Privado --que aglutina a asesores políticos de la monarca-- después de que los médicos le aconsejasen descansar tras el "día completo" que tuvo el martes con el cambio de inquilino en Downing Street.

Dicho cambio de agenda se sumó a la lista cada vez más amplia de anulaciones de actos de Isabel II, siendo una de sus ausencias más simbólicas la que se produjo en la apertura de la sesión parlamentaria, cuando cedió a su hijo y heredero, el príncipe Carlos, la lectura del discurso del Gobierno.

La reina tiene problemas de movilidad y, de hecho, recibió a Truss en su residencia de Balmoral y no en Londres como es tradición de cara a su nombramiento como primera ministra durante la jornada del martes. Las imágenes oficiales difundidas tras el encuentro con Truss muestran a Isabel II encorvada y con bastón.

Distintos líderes políticos de Reino Unido se han mostrado preocupados este jueves por el estado de salud de la reina Isabel II después de que el Palacio de Buckingham informase en un corto comunicado de que permanece en "supervisión médica" en el castillo de Balmoral, en Escocia.

El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hole, ha interrumpido el discurso del parlamentario británico Ian Blackford sobre las nuevas medidas que quiere impulsar el Gobierno de cara a paliar la crisis energética para leer un comunicado en el que ha expresado, en nombre de toda la Cámara, su apoyo a la Casa Real.

El ex primer ministro británico David Cameron también ha reaccionado, asegurando en su perfil oficial de Twitter que se encuentra "profundamente preocupado" por las noticias que llegan desde Buckingham.

Deeply concerned by the news this afternoon from Buckingham Palace.



I send my heartfelt thoughts and prayers to Her Majesty The Queen and the Royal Family at this worrying time.