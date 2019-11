La prensa alaba la ejemplaridad de Albert Rivera tras dimitir por sus malos resultados electorales

Ciudadanos no esperaba un batacazo de las dimensiones del que se dio ayer y tampoco que Albert Rivera lo dejara todo este lunes abriendo paso a un cambio de rumbo en el partido, clave para su supervivencia, y que para muchos dirigentes tiene que ser liderado por Inés Arrimadas.

Ha sido, sin duda, la noticia más relevante en clave política durante la jornada post-electoral de este lunes 11 de noviembre. Esto se ha visto reflejado en el gran despliegue que han hecho los medios de comunicación de la decisión de Rivera. Noticias, perfiles, repasos de su trayectoria, y editoriales como el que le dedican ABC o El Mundo.

ABC titula 'Ciudadanos tras Rivera', y en su subtítulo puede leerse: "La historia debe ser justa con Rivera, no lo han sido las urnas, que se han ensañado con un líder que quiso vivir en la adolescencia de su éxito catalán y no supo entender al resto de España". Asimismo argumentan a largo de las líneas de su editorial lo siguiente: "La situación era insostenible. Su partido ha perdido 47 escaños y nueve puntos porcentuales en apenas siete meses y casi toda su dirección nacional se ha quedado sin escaño. Es un saldo abrasador para cualquier dirigente, pero más aún para uno que se resistió a interpretar las señales de peligro que avisaban de la debacle de su partido. Rivera ejerció el liderazgo sin oposición reseñable y sus detractores de última hora zanjaron sus discrepancias con el silencio o el abandono, pero no fueron capaces de hacerle sombra".

Por su parte, El Mundo habla directamente de 'La ejemplaridad de Rivera'. "Antes que cualquier otra, la dimisión de Albert Rivera -que deja el escaño, la dirección del partido y la política activa- merece una consideración ética. Por lo anómalo que resulta en este país asumir responsabilidades políticas ante un fracaso electoral. Pero también por lo que dice de la integridad de un líder que no llegó a la política para quedarse en ella", apuntan.