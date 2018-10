Premiada en el congreso de Economía Social una tesis de la Cátedra de Cajamar en la UPCT

Las cooperativas agroalimentarias son tan competitivas como el resto de empresas del sector en su entorno geográfico, resalta la investigadora

La investigadora Mª Carmen Martínez Victoria, que desarrolló su tesis doctoral en la Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ha recibido el segundo premio CIRIEC a la mejor tesis doctoral, otorgado por el Comité Científico del XVII Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, por su tesis titulada 'Understanding Spanish agri-food cooperatives: Empirical analysis from economic, financial and interorganizational'.

El objetivo de la tesis doctoral ha sido analizar el comportamiento de las cooperativas agroalimentarias desde una perspectiva económica, financiera e inter-organizacional. Los resultados obtenidos indican que el comportamiento de las cooperativas agroalimentarias es similar al de las demás empresas del sector, revelando que las diferencias en su gestión no las hacen menos competitivas.

La tesis también pone de manifiesto que el efecto de proximidad hace que la productividad de las cooperativas esté influenciada por las de su contexto geográfico. Además, las cooperativas que entablan alianzas con otras empresas próximas geográficamente, se benefician de estas relaciones incrementando su productividad.

Por ello, "se deberían fomentar las alianzas entre empresas cooperativas para fortalecer su posicionamiento en el mercado", según explica Mª Carmen Martínez, docente del departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería,

La investigadora obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en el Programa de Administración y Dirección de Empresas de la UPCT. El tribunal estuvo formado por expertos de las universidades de Wageningen (Países Bajos), Politécnica de Valencia y Politécnica de Cartagena. Los directores de tesis fueron Mariluz Maté Sánchez-Val y Narciso Arcas Lario, director de la Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario - UPCT.

La entrega del premio tuvo lugar durante el XVII Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, celebrado recientemente en la Universidad de Castilla-La Mancha.