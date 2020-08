El PP se pregunta por qué el Gobierno no respalda a la mujer del magistrado del TC denunciado por violencia machista

El Partido Popular quiere saber por qué ningún miembro del Gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos ha salido en defensa de la mujer del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, detenido este martes por una denuncia por un presunto caso de violencia de género.

Valdés, miembro del TC desde el año 2012 a propuesta del PSOE, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda por la presunta comisión de un delito de violencia doméstica y de género, tras lo cual quedó en libertad provisional sin fianza.

Sin embargo, desde el PP se preguntan por qué este acto no ha sido condenado desde el seno del Ejecutivo. "Todavía no he visto a ninguna feminista del mal llamado Gobierno feminista respaldando a esta mujer. ¿Ocurre algo?", ironiza la portavoz de Interior de los 'populares' en el Congreso, la diputada por Ourense Ana Vázquez.

Tras la detención, el Tribunal Constitucional emitió un comunicado apelando a respetar el derecho a la presunción de inocencia de Valdés. "Mientras continúe el procedimiento judicial en curso, debe recordarse que el magistrado está amparado en su derecho fundamental a la presunción de inocencia", sostiene el tribunal de garantías.