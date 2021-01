El PP se pregunta "dónde está" Sánchez en el momento "más crítico" del virus

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha preguntado este viernes "dónde está" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el momento "más crítico" para España, en plena tercera ola de la pandemia, y ha exigido que "deje de estar escondido".

Gamarra, también diputada por La Rioja, ha añadido, en una rueda informativa, que "España está sufriendo la tercera ola, el momento más crítico de la pandemia", y ha dicho que "no ocurre en otro país de Europa" que su presidente "esté escondido".

Los españoles, ha advertido, "hemos pasado de tener un presidente que asumió todos los poderes" en la primera ola de la pandemia" a "evadir responsabilidades y derivárselas a las comunidades autónomas y ahora, en la tercera ola, culparnos a los españoles de lo que estamos padeciendo".

La portavoz del PP en el Congreso ha demandado una estrategia nacional única de lucha contra la pandemia, pero España es el único país de Europa que no ha legislado en este sentido con una ley de pandemias, ha manifestado.

Ha insistido en que, en esta situación, España necesita un ministro de Sanidad que "esté a lo que tiene que estar, a gestionar la sanidad del país", por lo que ha pedido la dimisión de Salvador Illa al frente del Ministerio, porque "tiene la cabeza en las elecciones catalanas y no en la gestión de la pandemia en su momento más duro".

"El candidato Illa no puede estar ni un minuto más siendo ministro de Sanidad, porque sus prioridades no son estar al frente de la pandemia", ha recalcado. A su juicio, en este momento un ministro de Sanidad "debe estar pensando en salvar vidas, no en conseguir votos".