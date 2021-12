El precio de la luz se dispara un 500% con Sánchez en el Gobierno y otras noticias que debes conocer

El precio de la luz marca un nuevo récord en los 291,73 euros y se dispara un 500% con Sánchez en el Gobierno





291,73 euros. Este es el precio medio que va a marcar el megavatio por hora de la luz en España este miércoles, un nuevo récord que muestra una subida que no toca techo. Tras seis días consecutivos aumentando, el precio de la luz marca un nuevo máximo y supera en un 1,1% al registrado el pasado 7 de octubre, cuando marcó 288,53 euros/MWh.





Antonio Garamendi ha pasado por el los micrófonos de COPE para hablar con Ángel Expósito sobre multitud de cuestiones, entre las que sin duda, la negociación sobre la reforma de la reforma labora, ha copado gran parte del encuentro. En este punto, Garamendi ha asegurado que están dispuetos a llegar a un acuerdo, aunque ha puntualizado que los empresarios prefieren "hablar de mejora" de la actual reforma laboral "siempre y cuando defendamos el corazón de esta reforma, si no, depende de lo que se nos plantee tendremos que decir que sí o que no", ha asegurado.





En nuestro país 3,3 millones de niños están en esta franja de edad a la que todavía no se había inoculado la vacuna contra el COVID porque no se había aprobado. Una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a ella Pfizer la ha distribuido en toda la UE. En el caso de España 1,3 millones de dosis llegaron este pasado lunes y otros dos lo harán a lo largo de enero. El no haber hasta ahora dosis para los niños ha provocado que en esta sexta ola del virus en España sea la franja que mayor número de contagios ha acumulado pese a que los pequeños en su mayoría pasan el coronavirus de manera leve e incluso asintomática.





El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' para hacer un análisis de la actualidad así como de de la situación política, económica y social que atraviesa su autonomía. Al comienzo de su charla con Expósito, el periodista recordaba cuándo fue la última vez que ambos coincidían. El encuentro se producía en Valladolid, durante un programa especial.





La administración de terceras dosis echa el freno: de la euforia las primeras semanas al estancamiento





La tercera dosis de la vacuna está cada vez más cerca de llegar a la población general. De momento, la Comisión de Salud Pública está estudiando la posibilidad de ampliar la vacunación con una dosis de refuerza la población menor de 60 años y el Gobierno no descarta inmunizar con la tercera dosis a todo el mundo. No obstante, ya han dejado caer que la decisión se tomará en el Consejo Interterritorial y de forma conjunta con las comunidades autónomas.