Precandidato del PSOE de Melilla pide la dimisión de la secretaria de Organización al competir con él y ella lo rechaza

El precandidato a la Secretaría General del PSOE de Melilla, Manuel Vázquez Neira, ha pedido este lunes amparo a la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE porque su contrincante, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, conducirá el congreso al no haber dimitido como secretaria de Organización. La citada delegada, por su parte, ha negado sus acusaciones de irregularidades en el proceso y asegura que por el momento no tiene por qué dimitir de la Secretaría de Organización al no ser incompatible.

Manuel Vázquez Neira ha avanzado que ha presentado un escrito solicitando la anulación de la decisión de la Comisión Ejecutiva Regional de convocar un congreso extraordinario y el calendario propuesto para el procedimiento electoral "ante las graves irregularidades detectadas".

Según ha informado en una nota, el proceso electoral está siendo coordinado por la secretaria de Organización del partido, Sabrina Moh, quien a su vez se ha presentado como precandidata a la Secretaría General.

Vázquez Neira ha considerado que "en estas circunstancias es imposible celebrar un procedimiento electoral justo y transparente; garantizando el valor y derecho constitucional a la igualdad, cuando quien lo coordina es juez y parte".

El ex director provincial de Trabajo y Fomento en Melilla entre 2018 y 2020 ha señalado que "la Comisión Regional de Ética y Garantías debería cesar, ya que no ha emitido ni un solo reparo a la actual situación, pese a que uno de sus cometidos es supervisar el procedimiento de elecciones internas y otro asegurar que los candidatos concurren en igualdad de condiciones, cuestión que claramente no sucede".

"NO VOY A DIMITIR"

Sabrina Moh ha avanzado que "no" va a dimitir porque asegura que no incurre en ninguna incompatibilidad dado que "aún no hay candidatos oficiales", porque los dos precandidatos que han registrado su deseo de liderar el PSOE melillense, Manuel Vázquez Neira y ella misma, aún tienen que presentar los avales necesarios para ser acreedores de esa condición, un plazo que acaba el 1 de marzo.

En la misma línea, la Comisión Ejecutiva Regional (CER) ha querido aclarar que todo el proceso de primarias que ha convocado el Partido Socialista de Melilla "cumple escrupulosamente con la normativa de la formación local y federal".

En primer lugar, ha indicado que, una vez que la todavía secretaria general, Gloria Rojas, traslada su deseo de abandonar la primera línea política, "la CER toma la decisión de convocar un Congreso Extraordinario, potestad que recogen los Estatutos Regionales, en su artículo 26.j".

La actual dirección socialista melillense ha subrayado que, tal y como recogen las bases de la convocatoria, existe un Comité Organizador (compuesto por una Coordinadora General, Vicecoordinadora y tres vocales) que "es el encargado de promulgar instrucciones, certificados y resoluciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso congresual".

En este sentido ha admitido que la Secretaría de Organización, que ocupa Sabrina Moh, "ostenta la Coordinación General en cada uno de los procesos". También ha recordado que "cuando se convoca la comisión, la Secretaria de Organización no había presentado su precandidatura".

Al respecto ha asegurado que "una vez presenta dicha precandidatura, y aún no extiendo ningún tipo de incompatibilidad.

Sabrina Moh ha manifestado ante la Comisión de Primarias (órgano del que forman parte los representantes de ambos precandidatos) que se abstendrá en todo aquello que esté relacionado con las precandidaturas y posibles candidaturas -ya sea distribución de espacios, organización de debates- quedando todo esto en manos de esta comisión".