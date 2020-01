El PRC no ve roto el pacto en Cantabria y pide al PSOE a rectificar con ERC

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no considera roto el pacto de Gobierno en Cantabria con el PSOE, cree que no "toca ahora" plantearse un ejecutivo en minoría e insta a los socialistas a "rectificar" las condiciones pactadas con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, en cuyo caso los regionalistas podrían a su vez reconsiderar su no.

La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, y el diputado regionalista José María Mazón, que ayer anunció la decisión de la Ejecutiva del PRC de votar en contra de la investidura de Sánchez, han opinado que esta decisión "no tiene por qué poner en peligro" el pacto con los socialistas cántabros, que a su juicio "funciona con normalidad" y "no está condicionado a la investidura de Sánchez".

"El PRC ya ha tomado una decisión que a día de hoy es no", han subrayado los líderes regionalistas y, en cuanto a la advertencia del PSOE de Cantabria de que si el PRC no rectifica "habrá roto el pacto de Gobierno", Fernández ha considerado que más que una "deslealtad", refleja que PRC y PSOE tienen una "visión distinta" de la situación.