PRC "modificará" su postura con el Gobierno por el recurso sobre Valdecilla

El diputado del PRC José María Mazón ha advertido este miércoles en el Congreso que su partido se verá obligado a "modificar" la postura con el Gobierno tras el recurso interpuesto ante el Supremo contra una sentencia que reconocía a la comunidad a percibir 22 millones de las obras del hospital de Valdecilla.

Y ese cambio de postura, ha dicho Mazón, el Gobierno "tendrá la oportunidad" de comprobarlo en los presupuestos. "Del PRC ya saben qué pueden esperar", ha señalado el diputado en la sesión de control donde ha preguntado al ministro de Justicia, José Carlos Campo, por el recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que reconocía el derecho de Cantabria a percibir los 22 millones de la financiación de 2016 de las obras del Hospital de Valdecilla.

Por su parte, el ministro ha explicado que el recurso responde a una "discrepancia técnica" por entender que la sentencia "perjudica los intereses del Estado" y ha insistido en que "no se trata de la financiación del Hospital de Valdecilla sino de cómo se justifican o habilitan ciertas subvenciones".

"No busque enemigos donde no los hay" ha dicho el titular de Justicia que también ha pedido al diputado que situé este recurso -del Estado y no del Gobierno- en la "normalidad democrática y procesal".

Campo ha querido dejar claro que es un conflicto procesal y no entre ciudadanos "y el compromiso del Gobierno con Cantabria es ineludible".

"No convirtamos una discrepancia territorial en una guerra entre territorios porque no la hay" ha reiterado el titular de Justicia que ha afirmado que en esa guerra al Gobierno no lo van a encontrar.

Mazón ha lamentado la "prepotencia y el menosprecio" con el que actúa el Gobierno en Cantabria, ha afirmado que no se hubiera hecho lo mismo con otra comunidad autónoma y ha apuntado, a modo de ejemplo, al "agravio" del reparto del fondo Covid con una asignación para la comunidad, "totalmente incomprensible".

Además ha recordado que la deuda de Valdecilla no procede de ningún gasto innecesario, "proviene de una tragedia, del derrumbe de una fachada del hospital que causó la muerte de cuatro trabajadores y más de veinte heridos".

Y ha recordado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reiterado a Sánchez en varias ocasiones que las deudas tienen que pagarse porque es una cuestión de justicia, y no puede ampararse en detalles burocráticos. EFE