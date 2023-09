Prado (PPdeG) repudia las críticas "injustas" por el bono deporte e insta a PSOE y BNG a "repartir carnés de catalán"

Defiende la medida de la Xunta y lamenta que la oposición "no critique" en cambio "que el Gobierno se reúna con un prófugo de la justicia"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha calificado de "injustas" las críticas de PSOE y BNG hacia el bono deportivo para escolares federados anunciado por la Xunta, y tras censurar que enfoquen sus críticas en esta cuestión o en el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso pero no reprueben las negociaciones del socialista Pedro Sánchez con los independentistas, ha ironizado con que deberían repartir "carnés de catalán" en vez de "carnés de gallego".

Antes de reunirse con responsables en materia de deportes de la formación, Prado ha reiterado en que el PP gallego no entrará en la "política de distracción" del PSOE, con cuestiones como el debate sobre las lenguas cooficiales, y ha defendido la gestión de un Ejecutivo, el que lidera Alfonso Rueda, centrado en dar pasos para solventar "los problemas" que preocupan a las familias, una postura que ha situado en el polo opuesto de la oposición autonómica.

Así, además de rechazar sus injustas críticas por el bono deporte, ha añadido que PSOE y BNG lo que quieren es "apoyar a un presidente que va a condonar una deuda a Cataluña de 70.000 millones" que, ha augurado, "va a provocar una desigualdad a Galicia e impedir que lleguen fondos para pagar el 50% de dependencia o para los trenes Avril, que haya Corredor Atlántico o infraestructuras pendientes como la autovía de Lugo y muchas más cosas".

En este punto, además de criticar las intervenciones en el Congreso de la pasada jornada de PSOE, BNG y Sumar, ha ironizado con que, "si siguen apoyando a Cataluña y a Sánchez", no deberían "repartir carnés de gallegos", sino "carnés de catalanes".

DEFENSA DEL BONO

En clave autonómica, antes de sentarse con el coordinador de Deportes del PPdeG, y con portavoz en esta materia en el Grupo Popular, Lupe Murillo, ha realizado una encendida defensa del bono para comprar material deportivo o para apuntarse a clases que incluirán los Orzamentos para 2024 y que podría tener a unos 135.000 beneficiarios, escolares federados de entre 6 y 16 años.

Preguntada acerca de si no considera incoherente que esta medida sea universal pero no así el coste de los libros de texto, ha replicado que estas críticas de la oposición son "injustas". "Estamos hablando de favorecer la vida saludable, la actividad física y la práctica deportiva. En ningún caso estamos en otro contexto. La sanidad es universal y favorecer la salud de las personas, pues también creo que es una cuestión importante", ha argumentado.

Más allá, ha destacado que, como madre, conoce todos los gastos a los que se enfrentan las familias en el arranque de curso, por lo que ha reiterado que se contribuirá a "ayudarlas" y también a favorecer el comercio.

Por ello, ha reprobado que la oposición cargue contra esta medida pero no pongan objecciones "a que el Gobierno de Sánchez se reúna con un prófugo de la justicia (en referencia a Carles Puigdemont)" o "vaya a condonar a Cataluña 70.000 millones, lo que provocará una desigualdad con el resto de comunidades". "Galicia se verá perjudicada económicamente por eso. "Pero eso no les preocupa. A eso no le hacen ninguna crítica", ha sentenciado.

¿ADELANTO?

Sobre si este tipo de medidas refuerzan la tesis de un adelanto de las elecciones gallegas --las anteriores fueron en julio de 2020, por lo que tocan el año que viene--, Prado ha respondido que solo el presidente Rueda puede "tener en la cabeza" cuando va a convocar los comicios.

En todo caso, ha insistido en que "los únicos preocupados" por la fecha electoral son los partidos de la oposición, con un PSdeG aún "sin candidato" y un BNG "más preocupado de ver cómo resuelve sus líos internos de cara a un apoyo, un cheque en blanco, a un Gobierno (el de Sánchez) que nada va a traer para Galicia".

"Ya se lo dieron en la anterior legislatura y no consiguieron ninguna de las medidas que se firmaron en el pacto de Ana y Adriana", ha espetado, para concluir que, aunque sus rivales sigan "enredados", los populares seguirán "trabajando por la estabilidad".

"Galicia es una isla en la política estatal, pero por lo que veo el PPdeG es una isla en la política gallega. Por lo que veo, PSOE y BNG están más instalados en criticar las medidas que favorecen a los gallegos y en apoyar aquellas que los perjudican como ese pacto de investidura que parece que ya es una realidad", ha zanjado.