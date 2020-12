PP,Vox y Cs no ven ético que Más Madrid intente 'colocar' al padre de Errejón

El PP, Cs y Vox han criticado que Mas Madrid intente "colocar" al padre de Íñigo Errejón al proponerle para integrar el Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Asamblea madrileña, en un puesto consultivo y sin remuneración, lo que consideran una actuación "bochornosa" y "poco ética", en palabras del portavoz popular, Alfonso Serrano.

En declaraciones a la prensa antes de comenzar el pleno de la Cámara autonómica, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, ha subrayado que se trata de un cargo sin remuneración y ha defendido la competencia y experiencia profesional de José Antonio Errejón, un funcionario de carrera jubilado con experiencia en asuntos europeos y temática medioambiental, según ha dicho.

Todos los grupos hacen sus propuestas de candidatos a formar parte de este órgano asesor, entre cuyas funciones figura la de dar visibilidad a la Comunidad de Madrid en el ámbito europeo, y en última instancia es la Cámara la que aprueba las candidaturas.

Según Perpinyá, José Antonio Errejón es un jubilado que "quiere poner su trabajo y su conocimiento a disposición de los madrileños. Me parece una magnífica noticia y estamos muy satisfechos" con esta propuesta, "ajustada a la norma".

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha calificado las palabras de Perpinyá de "vergonzosas" por intentar "justificar cómo colocan a los suyos para controlar los fondos; huelen como hienas donde vienen los recursos y van a por ellos para desviarlos hacia lo chiringuitos que manejan ellos".

En la misma línea, el portavoz del PP ha señalado que es un asunto "poco ético" y preocupante, y ha añadido que le cuesta creer que en las filas de Más Madrid no haya personas con "mayor relevancia y conocimiento que el padre de su líder".

César Zafra, de Ciudadanos, ha dicho que no tiene "el placer" de conocer José Antonio Errejón, pero "obviamente esto no es algo sorprendente ni decepcionante por parte de los señores de Más Madrid. Íñigo Errejón ya dejó claro en campaña que lo importante es crear redes clientelares por si acaso no llegan a gobernar".

Por su lado, el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha dicho que no participa de esta "polémica", porque "cada uno hace sus propuestas y desde luego, igual que creo no hay que elegir a nadie por ser familiar, tampoco entiendo que para un asunto que no es remunerado no pueda proponerse a personas de valía".

En términos similares, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha subrayado que es un cargo sin retribución y es una persona que ha estado trabajando en responsabilidades del Estado "desde hace mucho tiempo antes de que Íñigo Errejón tuviera una responsabilidad política y, en ese sentido, no tiene sentido juzgar algo así".