El PPRM pone deberes al nuevo Gobierno central, cuyo Consejo de Ministros tacha de "más radical y sectario"

El PP de la Región de Murcia (PPRM) ha calificado de "más radical" y "más sectario" el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de España, al que ha puesto "deberes" como la reforma del sistema de financiación autonómica, la defensa del trasvase Tajo-Segura, que "cumpla sus compromisos" en materia de infraestructuras y que "aborde de una vez por todas" la recuperación del Mar Menor.

Así lo ha hecho saber el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, en la rueda de prensa que ha tenido lugar este lunes tras el comité de dirección del Partido Popular de la Región de Murcia que ha estado presidido por el líder del PPRM, Fernando López Miras, y al que han asistido los senadores y diputados nacionales.

Al ser preguntado por el nuevo Consejo de Ministros, Segado ha considerado que "adquieren peso las personas que han tenido más que ver con las negociaciones para alcanzar la investidura" y, en su opinión, "es una mala noticia para España".

"El nuevo Gobierno nos aleja más de las necesidades que tiene España como nación y nos acerca más a este radicalismo de izquierdas que se impone tanto en el Partido Socialista como en el Gobierno central, una vez más", ha aseverado.

Segado, que ha comparecido acompañado por los representantes del PP en las Cortes Generales, ha recordado que Pedro Sánchez ha sido presidente del Gobierno "gracias al apoyo de un prófugo de la justicia que es Carles Puigdemont", y este lunes se ha conocido la composición del "nuevo Consejo de Ministros del muro".

En concreto, ha criticado que se trata del Consejo de Ministros "del muro al que Pedro Sánchez anunció que iba a levantar entre los españoles".

En este sentido, ha afirmado que los parlamentarios del Partido Popular van a ponerle "deberes" a este Consejo de Ministros "desde el minuto uno". "Vamos a ser exigentes y no vamos a admitir que se relegue a los ciudadanos de la Región de Murcia a ser ciudadanos de segunda o de tercera", ha apostillado.

Ha recordado que en el debate de investidura ya se vio "lo poco que importa la Región de Murcia para Pedro Sánchez y para los socios del Gobierno". A su juicio, la única preocupación del nuevo presidente del Ejecutivo central es "contentar a los independentistas y a los que quieren romper España".

Así, ha insistido en que el Partido Popular va a ser "exigente", va a estar "muy pendiente" y va a reclamar al nuevo Gobierno "soluciones concretas, con plazos y con presupuestos, para todos los problemas que afectan a la región de Murcia, y no son pocos".

EXIGIRÁ "QUE SE OCUPE DE LOS PROBLEMAS DE LA REGIÓN"

"Vamos a exigir al nuevo Gobierno que se ocupe y se preocupe por solucionar los problemas de esta Región que son, al menos, tan importantes como los de otras comunidades de España", según Segado.

En primer lugar, ha afirmado que el PP exigirá "la reforma del sistema de financiación" porque, en su opinión, "es inadmisible que se hable de reformarlo" con otras regiones y "no se hable con la Región de Murcia".

A este respecto, ha reclamado "que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera de forma inmediata para tratar este asunto" y que se convoque también, como ya exigió López Miras, la Conferencia de Presidentes para "tratar precisamente de que los ciudadanos de la Región de Murcia tengan las mismas oportunidades que el resto de españoles".

En segundo lugar, el PP reivindicará "la defensa del trasvase Tajo-Segura" y "la defensa del agua para la Región de Murcia"; mientras que, en tercer lugar, reclamará "que se cumplan los compromisos en materia de infraestructuras".

En concreto, los 'populares' exigirán la ejecución del Corredor Mediterráneo, "pero también las infraestructuras terrestres que están comprometidas desde hace años y que carecen de inversiones".

Asimismo, pedirá "que se impulse un AVE de verdad, de primera, como tienen otras regiones y otros territorios de España, que dé un verdadero servicio a los ciudadanos de la Región de Murcia y que sea una oportunidad para que también ciudadanos de otros puntos de España puedan visitar la Comunidad".

Y, en cuarto lugar, el PP exigirá "que se aborde de una vez por todas la recuperación del Mar Menor" lo que, a su juicio, pasa por el hecho de que la laguna salada deje de ser para el Gobierno de España "una pancarta y pase a ser un compromiso serio, presupuestario, con fechas, con plazos y con máquinas trabajando; lo que no hemos visto hasta ahora".

EL PP CONTINUARÁ MOVILIZÁNDOSE

Por otro lado, Segado ha asegurado que el PP no se va a "rendir" y va a "seguir luchando por todas las vías para evitar esta aberración democrática y constitucional que se está construyendo en España".

"Vamos a seguir luchando en la calle, en los tribunales de justicia, en las instituciones europeas y, por supuesto en los parlamentos: en el Senado, en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea Regional y en los plenos municipales", ha zanjado.

Ha garantizado que "allí donde esté el Partido Popular habrá siempre una resistencia ante estas decisiones del Gobierno de España que perjudican claramente a los ciudadanos de la Región de Murcia y a nuestra Comunidad Autónoma".

En este sentido, ha recordado que el pasado sábado se vivió una nueva concentración en España con "más de un millón de personas" que se movilizaron porque "no están dispuestas a que Pedro Sánchez siga tratando a los españoles de esta forma". A la concentración en la plaza Cibeles de Madrid acudió una "importante representación" del PP de la Región de Murcia, según Segado.

Además, ha recordado que durante el fin de semana también han tenido lugar movilizaciones en distintos municipios de la Región, convocadas por el Partido Popular. "Nosotros vamos a seguir convocando, por supuesto, desde el respeto, movilizaciones absolutamente pacíficas y desde el respeto institucional, pero con la máxima exigencia y la máxima reivindicación", ha apostillado.

Ha reprochado que Sánchez "ha querido construir un muro para aislar a los que no piensan o a los que no pensamos como él", con el que "pretende dejar a un lado a más de 11 millones de españoles que votaron por un cambio en España". Así, Segado se pregunta "qué tipo de presidente pretende ser si no defiende la igualdad entre unos y otros".

"Al otro lado del muro", según Segado, "están los prófugos de la Justicia, los herederos de una organización terrorista, los corruptos y los violentos que ya indultó y a los que ahora pretende amnistiar", es decir, "todos los que quieren romper España".

A este respecto, ha afirmado que el PP va a seguir convocando a los ciudadanos a manifestaciones "en los momentos que se considere oportuno".