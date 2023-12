El PPN pide que Santos Cerdán sea declarado persona non grata en Navarra tras "pactar" la moción de censura en Pamplona

Acusa a Cerdán de ser "el artífice de la deriva del PSOE" y "cómplice del asesinato de los pocos valores que le quedaban" al partido

El presidente del Partido Popular de Navarra (PPN), Javier García, ha pedido que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sea declarado persona non grata en la Comunidad foral después de "pactar" una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona.

En una rueda de prensa, García ha explicado que su grupo en el Parlamento de Navarra pedirá la comparecencia de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, al no podérsela pedir al "auténtico presidente en la sombra, Santos Cerdán". "Nos gustaría que pudiera darnos explicaciones el artífice de toda esta deriva del PSOE, el sicario de Pedro Sánchez, el cómplice del asesinato de los pocos valores que le quedaban al Partido Socialista: Santos Cerdán", ha manifestado.

"No entendemos que después de ser capaz de pactar la amnistía con Puigdemont en Bruselas y ahora la moción de censura con Bildu, pueda dormir por las noches con la conciencia tranquila", ha afirmado. "Cerdán no debería atreverse a dejarse ver por Navarra, tendría que ser declarado persona non grata, por traicionar a su tierra y engañar a sus votantes", ha espetado.

El presidente del PPN ha recriminado a los socialistas que "nos mintieron en campaña en las municipales, nos mintieron en campaña en las generales y van a seguir mintiéndonos a lo largo de toda la legislatura. Nosotros ya lo advertimos, a nosotros no nos engañan".

García ha asegurado que "ningún miembro del PSOE a estas alturas es de fiar. Ahora pretenden hacernos creer que pactan con Bildu por responsabilidad, con sentido de Estado, con talante democrático. Es impresentable lo que estamos viendo estos días".

"No tengan ninguna duda de que asistiremos a otra traición, a otra deslealtad y a otro clavo en el ataúd del antaño Partido Socialista Obrero Español", ha advertido. "Hoy sólo partido de despojos del señor Sánchez, de su sicario el señor Cerdán y de su marioneta la señora Chivite", ha censurado.