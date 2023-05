PPN dice que los navarros de centro derecha "no tienen por qué votar el mal menor" sino a una "alternativa real"

El candidato del PPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier García, ha afirmado que "es importante que todos los navarros de centro derecha constitucionalistas, que no tienen por qué votar el mal menor", voten "sin miedo, sin complejos, tienen que votar a la alternativa real que hoy sólo representa el Partido Popular".

Así lo ha indicado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, en un acto de campaña celebrado en la plaza de la Constitución de Pamplona junto al candidato a la Alcaldía de la ciudad, Carlos García Adanero.

Según García, "este domingo Navarra tiene sólo dos opciones, una es Sánchez, Chivite, y todos aquellos que quieren bailar con la señora Chivite y pactar y coquetear con la señora Chivite porque si no, no hubiesen roto el centro derecha", o el Partido Popular, que con "ganas, con ilusión, con proyecto y con la gran parte de la confianza de la ciudadanía navarra, hará que Navarra vuelva a ser competitiva y hará que Navarra vuelva a ser líder".

Además, ha indicado que "el enemigo no somos los del centro derecha, son aquellos que quieren romper la unidad de nuestra Comunidad y quieren volver a instalarse en el Ayuntamiento de Pamplona y también en el Parlamento de Navarra". "Quien confunde al enemigo, quien confunde al rival, tiene un problema importante, y tiene un problema porque Carlos -García Adanero- es el enemigo de los nacionalistas y está claro que es el rival principal del señor Asiron -EH Bildu-, y si queremos un cambio en Pamplona sólo hay una opción y se llama Carlos García Adanero y se llama Partido Popular", ha subrayado.

Los ciudadanos, a su juicio, "lo que quieren son propuestas, no otra cosa", y por ello "hoy vamos a firmar cuatro compromisos que vamos a llevar a cabo durante los 100 primeros días de gobierno". El primero de ellos, ha explicado, es "reducir la tasa de desempleo y trabajar especialmente por ese más del 40% de la sociedad navarra que está en una situación de paro de larga duración". "Especialmente, y para ellos, tenemos un plan y un compromiso claro para sacarles de la difícil situación en la que están con respecto al desempleo", ha dicho.

El segundo compromiso se sitúa en el ámbito de la sanidad, con "un plan de choque urgente" y con ello una medida que garantice que "los navarros tengan acceso a una consulta presencial en menos de 24 horas". "Un compromiso claro que pondrá en práctica el Partido Popular el minuto uno en el que entremos a formar parte del Gobierno. Hay que sacar del hoyo a la sanidad, hay que sacar a la sanidad de la difícil situación en la que nos ha dejado la señora Chivite durante estos últimos cuatro años, y para eso hay que aplicar medidas concretas para atraer a profesionales y para mejorar la prestación, la atención sanitaria", ha remarcado.

En tercer lugar, ha firmado un compromiso "con la libertad, con la libertad educativa", ya que "hay muchos partidos que prometen la libertad educativa, pero sólo un único partido que puede llevarlo a cabo, y es el Partido Popular". "El Partido Popular tiene capacidad, no otros, para derogar la LOMLOE. El próximo gobierno de Feijóo derogará la LOMLOE y garantizará la libertad educativa en España y evidentemente en nuestra comunidad", ha subrayado, tras incidir en que esta es una "diferencia fundamental con otros que quieren hacerlo pero desgraciadamente no pueden".

Y el cuarto compromiso está relacionado con el régimen foral, ya que "la mejor herramienta que tiene el Gobierno de Navarra es su régimen foral a través del régimen fiscal". "Vamos a plantear una bajada de impuestos para las familias, para los autónomos y para las empresas, haciendo un territorio competitivo y atractivo para solucionar uno de los principales problemas que tiene Navarra, que es el empleo. Vamos a hacer una Navarra atractiva para que vengan empresas a situarse en Navarra, seamos competitivos, y volvamos a ser lo que siempre ha sido Navarra en el ámbito de la competitividad", ha apuntado.

Por su parte, Adanero ha considerado que "cuando alguien dice que Bildu y el Partido Socialista están deseando que el Partido Popular tenga muchos votos se está llamando idiota a la gente, directamente". "Es evidente que cuando alguien no pide el voto para su partido, sino que pide que no se vote otro partido, es que ya no tienes nada más que aportar a la sociedad, que no tienes un proyecto para la sociedad y que a lo más que aspiras es a la supervivencia", ha criticado.

En este sentido, ha asegurado que "en el Partido Popular sí tenemos un proyecto para Pamplona". "Tenemos 230 propuestas, todas muy bien elaboradas, y uno de los temas que más nos preocupa es la seguridad", ha dicho. En esta línea, ha apostado por la coordinación entre cuerpos policiales y ha añadido que "la Policía Municipal, que es lo que depende del Ayuntamiento, necesita unas instalaciones renovadas, necesita más medios materiales, necesita más dignidad en su actuación diaria, que se les proteja, que se les defienda".

"El Partido Popular estamos aquí para ganar las elecciones, para que Asiron y el Partido Socialista no tengan la Alcaldía de Pamplona, porque es evidente que nosotros vamos a pararles. Ayer Otegi volvía a decir que no va a permitir que el Partido Popular gobierne si de ellos depende en ningún sitio. Nosotros tampoco vamos a permitir que Otegi, que Asiron gobierne en ningún sitio, porque vamos a tener un apoyo ciudadano muy importante", ha remarcado.

Según ha añadido, el domingo "nos va a apoyar mucha gente" ya que "saben que somos un partido sin complejos, que tenemos las ideas muy claras, que tenemos un proyecto muy definido, que hemos demostrado a lo largo de los años que a nosotros no nos calla nadie". "Y por eso pedimos el domingo que toda esa gente que está harta que le digan lo que tiene que hacer, qué se puede hacer o no se puede hacer y que creen que Pamplona es Pamplona, que Navarra es Navarra, y que las dos forman parte de España, que nos apoyen", ha señalado.