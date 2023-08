PPN dice que "se han subordinado las necesidades de Navarra a las del PSOE": "Es un gobierno débil y sometido a Bildu"

Royo considera que este Gobierno supone una "amenaza" para el desarrollo de Navarra, la competitividad y la convivencia

La número dos del PPN en el Parlamento de Navarra, Irene Royo, ha afirmado este miércoles, en referencia al acuerdo alcanzado entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que "se han subordinado las necesidades de Navarra a las del PSOE y al reparto de poder" y que el Gobierno que ahora surge es "débil" y está "sometido a Bildu".

Según ha afirmado tras la reunión mantenida con el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, -a la que también ha asistido la número tres del PPN, Maribel García Malo- en el marco de la ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para proponer una candidatura a la Presidencia del Ejecutivo navarro, Royo ha criticado que se han "subordinado las necesidades de Navarra a las necesidades del Partido Socialista en España y al reparto de poder, cuando todos sabíamos lo que iba a ocurrir".

Respecto a las formas, Royo ha considerado que "en democracia las formas son esenciales y sus máximos representantes deben respetar el tono institucional, más aún cuando se trata de la Presidenta del gobierno". "Y aquí no sólo eso, sino que nosotros entendemos que se nos ha ofrecido un teatro y una falta de respeto durante diez semanas, sobre todo a la sociedad navarra", ha señalado.

En cuanto al fondo, ha apuntado que "se trata de una mayoría legal, pero para nosotros representa un mandato no claro, no suficientemente claro, como para que el Partido Socialista pueda ignorar a los 130.000 navarros que han votado a otras formas de centro-derecha políticas".

"También decimos que este Gobierno es un Gobierno débil, sin un mandato claro y que va a estar sometido a Bildu, porque si Bildu no quiere, este Gobierno no va a salir adelante. Y no solo va a ser para la investidura, esto mismo va a pasar para los Presupuestos", ha dicho.

Para el PPN, "esto supone una amenaza, una amenaza para el desarrollo de Navarra, una amenaza para la competitividad de Navarra, una amenaza para la convivencia y para la prosperidad". "Desde el Partido Popular, nosotros vamos a hacer una oposición constructiva, convencidos como estamos de que las soluciones en una sociedad tan compleja están en la moderación y que las políticas de este gobierno, tan extremas, van a suponer un empobrecimiento para Navarra y un empobrecimiento también para la convivencia. Vamos a seguir trabajando para que el centro derecha sea un referente en Navarra", ha reivindicado.