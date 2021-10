El PPdeG reivindica que Galicia tendrá unos presupuestos para 2022 "en tiempo y plazo", mientras en España "no se sabe"

Tellado señala que Podemos es "más exigente" con Sánchez que BNG y PSdeG: "Les sirven las cuentas que presente Moncloa, sean cuales sean"

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha reivindicado este martes que la Xunta tendrá aprobados sus presupuestos para 2022 "en tiempo y plazo", mientras que los del Estado "no se sabe". "Las cuentas ya deberían estar aprobadas en Consejo de Ministros y ya entradas en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en el Parlamento gallego, Tellado ha lamentado que se esté "empezando a ver cómo normal" la prórroga de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuando "debería ser excepcional", porque son "el pilar de la política social o laboral" de un Ejecutivo.

Al respecto, el 'número dos' del PPdeG ha criticado que "parece que la principal causa de ese retraso" es "la falta de acuerdo en el Gobierno bipartito". "En la recta final de una de las mayores crisis de nuestra historia, PSOE y Podemos no son capaces de ponerse de acuerdo", ha afeado.

Frente a ello, ha asegurado que las cuentas de la Xunta recibirán luz verde en el Consello "en tiempo y forma" para que puedan ser aprobadas en el Parlamento gallego también "en tiempo y forma", como ocurrió "durante los 12 años de Gobierno de Feijóo".

Con todo, ha explicado que los plazos para los presupuestos "son distintos" en la normativa autonómica que los de la estatal, ya que en este último caso es el artículo 134.3 de la Constitución el que los establece: "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior" --es decir, al concluir septiembre--.

"Lamentablemente, el Gobierno de España ya no está en tiempo y plazo", ha indicado Tellado, para seguidamente criticar que Sánchez pase "el día a día pensando en cómo contentar" a sus socios de Gobierno "que no creen en el Estado".

CRÍTICAS A YOLANDA DÍAZ

Además, el secretario general del PPdeG ha aprovechado para atacar a la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, quien se dedica a pensar "qué nombre le puede poner a Podemos para que no sea Podemos" de cara a futuras convocatorias electorales.

"Es lo que hizo siempre", ha agregado el dirigente popular, en referencia a la carrera política de Díaz en Galicia: "Se presentó por primera vez como Izquierda Unida, luego se llamaron Alternativa Galega de Esquerdas, después se llamaron En Marea, ahora Podemos y ya están buscando otro nombre".

"Me gustaría que la vicepresidenta segunda del Gobierno tuviese otras prioridades y no pensara en el márketing electoral de unas elecciones que en teoría no deberían estar en el horizonte inmediato, pero que parece ser que es lo que más preocupa a los partidos que conforman el Gobierno", ha sentenciado Tellado.

ATAQUES A BNG Y PSDEG

Pero el 'número dos' del PPdeG también ha vertido sus críticas sobre la oposición gallega a propósito de los PGE de 2022. "Llama la atención que Podemos, un socio de la coalición, sea mucho más exigente con Pedro Sánchez que el BNG o el PSdeG, a quienes les sirven las cuentas que presente Moncloa, sean cuales sean", ha aseverado.

Por un lado, ha recordado que los nacionalistas de Ana Pontón pidieron que se destinase a Galicia unos 1.000 millones de euros, pero les ha retado a "romper los acuerdos" de Gobierno con el PSOE si esto no se cumple en vez de hacer "lo de siempre: bajar la cabeza y tragar con todo manteniendo su apoyo a Pedro Sánchez".

Y es que, para Tellado, el BNG "pierde su combatividad en el túnel de Guadarrama", porque son "rupturistas en Twitter pero adorables en el Congreso". "También les adelanto que el BNG hará muchos aspavientos en ruedas de prensa cuando valoren las cuentas, pero al final hará a pies juntillas su 'Manual de Resistencia'", ha continuado.

Por otro lado, el secretario general del PPdeG ha acusado al PSdeG de ser un "bipartito en sí mismo", porque están en pleno proceso de primarias para "ver quién es mejor", si su secretario xeral, Gonzalo Caballero, o el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, quien tratará de disputarle el liderazgo. "Lo que menos les interesa es Galicia", ha lamentado Tellado.

En todo caso, el PPdeG mantiene su temor de que el retraso en la aprobación de las cuentas del 2022 "sea el menor de los problemas", puesto que los proyectos anteriores de PGE elaborados por Sánchez "siempre" mantuvieron a Galicia como "una Comunidad maltratada".

"La esperanza de que Pedro Sánchez presente unos Presupuestos justos con Galicia es mínima", ha dicho.