El PPdeG considera la subida de peajes del próximo año "una tomadura de pelo a los gallegos"

El PPdeG considera que la subida de los peajes de la AP-9 y de la AP-53 anunciada por el ministro de Transportes supone "una tomadura de pelo" y "una burla a los gallegos", así como una muestra más del "desprecio" y del "maltrato" del Gobierno de España hacia Galicia.

En declaraciones a los medios en el puente que transcurre sobre la AP-9 a su paso por Sigüeiro (Oroso), la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha recordado que los peajes de las autopistas de titularidad estatal en Galicia ya son los más caros de toda España y ha denunciado que ahora se vayan "a encarecer como nunca", con un alza de casi un 7% en el caso de la AP-9 y de más de un 5% en la AP-53.

La secretaria general del PPdeG ha afeado a PSOE, Sumar y BNG que esta medida sea "lo único que ofrezcan a los gallegos en un momento de subida de precios y de dificultades económicas para las familias", algo que ha contrapuesto a la decisión de Alfonso Rueda de "congelar por segundo año consecutivo" los peajes de las autopistas de titularidad autonómica y de mantener la bonificación del 50% en el transporte público de la Xunta.

La secretaria xeral del PPdeG ha dicho que la subida de los peajes de las autopistas estatales es el "segundo anuncio convertido en mentira" esta semana, refiriéndose a la negativa del Gobierno socialista a poner en marcha en Galicia cinco nuevos juzgados de violencia de género a pesar de que supuestamente se había comprometido a ello con el BNG en su pacto de investidura.

"El Gobierno de España se ríe del BNG, se ríe de los gallegos y se ríe de Galicia. Así que, por muchos regalos que nos haga el candidato socialista hasta el 18 de febrero, nada ni nadie va a compensar todo el carbón que llevan dando a Galicia en estos años", ha añadido.

LA ESTABILIDAD FRENTE AL "SAINETE"

Paula Prado también ha ironizado con "el sainete" que "protagoniza diariamente el multipartito" conformado por los partidos de la oposición en Galicia y con las noticias más recientes con respecto a Sumar y Podemos.

"Ya sabíamos que el PSOE quiere ir con Sumar porque no le dan las cuentas, pero Sumar no quiere ir con el PSOE. Sumar quiere ir con Podemos, pero por una parte Pablo Iglesias dice que no y por otra Monedero dice que sí. Al final, consultan a sus bases y más del 60% dice que no quieren que vayan juntos Podemos y Sumar", ha dicho Prado.

Mientras, ha dicho la número dos de los populares gallegos, el BNG "está como gran espectador, pendiente de que no siga huyendo gente de sus filas y, al mismo tiempo, intentando rescatar a algunos que ya se le habían sido anteriormente".

"Este caos de la oposición es lo que ofrecen a los gallegos y gallegas: barullo dentro del barullo", ha resumido Prado, equiparando todos los partidos de la oposición a "lo mismo" en cuanto al apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Por todo esto, Paula Prado afirma que la única alternativa es la que representan el presidente Alfonso Rueda y el PPdeG: "Frente al caos y el barullo del multipartito de la oposición, Alfonso Rueda es la garantía para seguir ofreciendo estabilidad, tranquilidad y certezas a los gallegos y para que se hable de los servicios que precisan y no de confrontaciones ideológicas", ha finalizado.