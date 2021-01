El PPCV prepara una querella contra el Gobierno Valenciano por "deficiencias" en los hospitales de campaña

Bonig propone a Puig que recorte 1.078 millones del presupuesto para compensar las restricciones y el PSPV lo ve "delirante"

El PP valenciano ultima una querella contra la Generalitat valenciana y posiblemente contra algunas conselleras por las "deficiencias" detectadas en los hospitales de campaña, como las que hizo públicas hace unas semanas recogidas en informes de prevención de riesgos y que la responsable de Sanidad, Ana Barceló, aseguró que estaban subsanadas.

Así lo ha anunciado su presidenta, Isabel Bonig, antes de la junta de síndics, al considerar que hay elementos suficientes para querellarse, sobre todo por la situación del hospital instalado en València y el traslado de sus pacientes este domingo a la antigua Fe por el fuente viento, unido a que "el proveedor reconoce que no ha habido mantenimiento ni se ha recepcionado la obra".

Bonig ha urgido a Barceló (PSPV) a publicar el informe que dice que las deficiencias están corregidas y ha advertido que de lo contrario presentarán la querella. Ha hecho hincapié en que el Consell "debía haber recepcionado la obra" como cualquier administración en una contratación pública, recordando que tanto ella como la consellera y el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, lo saben porque han sido alcaldes.

También ha garantizado que estudian si la querella puede ir dirigida contra las titulares de los dos departamentos responsables de los tres hospitales de campaña en Valencia, Alicante y Castellón (Barceló por Sanidad y Gabriela Bravo por Justicia), "sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad penal que se pueda derivar durante la investigación".

Eso sí, ha reconocido que "es complicado porque los hospitales los adjudicó la Conselleria de Justicia pero hubo modificaciones ordenadas por Sanidad y el pago lo realizó otra conselleria". "No están todos los informes y se ha puesto en peligro a los trabajadores y a los pacientes", ha denunciado.

La 'popular' ha tachado de escandalosamente inaudito "la falta de asunción de responsabilidades políticas" y ha asegurado que "la consellera mintió", en su comparecencia de este lunes cuando afirmó que había un informe favorable a la puesta en marcha de los hospitales. "Si no lo presentan ahora, lo tendrán que hacer en el juzgado", ha recalcado, para deslizar que "da la sensación que no lo enseñan porque no lo tienen".

Sin querer "acusar a nadie", ha criticado a Puig y a Barceló de "meter la pata con estos hospitales porque "no estamos hablando de un almacén, sino de pacientes que merecen toda la atención y personal sanitario". Y ha asegurado que el PP contactará con el proveedor si es cierto que no ha habido mantenimiento ni recepción de la obra, como publican 'Las Provincias' y 'Valencia Plaza'.

En todo caso, Bonig ha vuelto a exigir que los hospitales de campaña sean trasladados a Feria Valencia y a IFA en Alicante y ha rechazado las discrepancias entre "dos conselleras del PSPV".

También de la oposición, el líder de Cs, Toni Cantó, ha lamentado que "por orgullo el tripartito se empecinara en poner en marcha" los hospitales y no optara por construir un nuevo hospital como en Madrid o por trasladar pacientes a Feria Valencia. "No estamos sobrados de hospitales, no han construido nada nuevo en cinco años", ha afirmado.

Y de Vox, José Mª Llanos ha dicho que es "otra barbaridad a sumar a la mala gestión del 'botánico', una obra que tenía que estar en los primeros 15 días de la pandemia: un desatino".

Por parte del Botànic, Fran Ferri (Compromís) ha sostenido que "lo deseable sería no utilizar los hospitales de campaña", lamentando que sean necesarios ahora y no lo fueran en la primera y segunda ola, y ha llamado a intentar bajar la incidencia para que "los hospitales de toda la vida estén en buenas condiciones".

AYUDAS POR 1.078 MILLONES

Por otro lado, en materia económica, el PPCV ha presentado una iniciativa en Corts para que el Consell destine ayudas directas a las pymes y autónomos afectados por el cierre total de la hostelería, gracias a una reducción de 1.078 millones del presupuesto de 2021 sin afectar a las consellerias de Sanidad, Educación y Políticas Inclusivas, siempre que presenten el balance de 2019 y demuestren que eran viables.

Esta cantidad, según sus cifras, se conseguiría disminuyendo 10 millones de sueldos de altos cargos y asesores como "el último nombrado por el 'bioclimático Rubén Martínez Dalmau" --vicepresidente segundo, de Podem--, 340 del resto de consellerias en gasto corriente y transferencias como a la Fundación Lluís Llach o exhumación de víctimas del franquismo y 728 del sector público.

Bonig, por contra, ha criticado el último "ximoanuncio" del 'president' con el plan 'Paréntesis' presentado la semana pasada con ayudas de 160 millones para sectores afectados arbitradas por los ayuntamientos. "No quieren préstamos, quieren ayudas en vena, y aún no se han firmado los procedimientos para concederlas", ha denunciado, para destacar los "reproches" del PSPV de la provincia de Valencia por no pactar estas subvenciones previamente.

MATA TACHA A BONIG DE "INÚTIL POLÍTICA"

Y el síndic socialista, Manolo Mata, ha rebatido a la presidenta del PPCV afirmando que "Isabel Bonig ha perdido el norte como dirigente política y parece que se regodea de la situación de sufrimiento de unos y otros. Es una inútil política para resolver el problema. La suerte de los valencianos es que no pinte nada en la política valenciana".

"No hay nadie que disfrute tanto con el número de enfermos y fallecidos como está haciendo el Partido Popular", ha enfatizado, y ha tachado de "delirante" su propuesta de recortar 1.708 millones. Ha defendido que "el problema de los 'ximoanuncios' son los 'bonigfracasos'" desde el cambio de gobierno en 2015: "Si no hubiéramos pagado 240 millones a gente que les prometió Bonig en ayudas a la vivienda, habría 240 millones más".

También ha destacado el papel de los hospitales de campaña como "una apuesta de emergencia porque tirar 59 millones en IFEMA como ha hecho Ayuso no parecía razonable". Dicho esto, ha confiado en que la consellera hará públicos todos los informes firmados tras el anuncio de la querella del PP y se lo ha pedido él mismo.

En respuesta a estas críticas, Bonig ha rechazado calificar algo que ve como "una estrategia diseñada clarísimamente por Presidencia de la Generalitat" para desprestigiarla "política y personalmente". "Puedo asegurar que lloro por cada muerto; tengo a gente muy cercana dejándose la piel y la vida todos los días en los hospitales", ha rebatido.

Y ha zanjado, en la rueda de prensa tras la junta: "Cada uno puede decir lo que quiera, si lo hubiera dicho alguien del PP probablemente le habrían dicho que es un machista, no voy a entrar en eso. Mi preocupación son los cinco millones de valencianos y la gestión de la pandemia. Personalmente, he pasado tanto que sus palabras me resbalan y no me van a apartar de mi camino".