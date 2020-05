El PPCV denuncia que Ximo Puig deja sin ayuda a 730 empresas valencianas en plena crisis COVID-19

El PPCV ha denunciado que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dejado sin ayudas a 730 empresas valencianas en plena crisis de la COVID-19 y le ha reclamado que vuelva a incluir la línea de 27,5 millones para inversiones productivas eliminada en abril.

El diputado del PPCV Felipe Carrasco ha señalado que, ante la gravedad de los hechos, su grupo parlamentario valora "una acción conjunta en Les Corts con las empresas para reclamar unas ayudas que nunca debieron ser eliminadas", según un comunicado de la formación popular. "Es ridículo que el conseller de Economía pida ayudas para la industria al Gobierno central y a Europa y al mismo tiempo está eliminando la única línea de inyección de liquidez a las empresas valencianas", ha sostenido.

Carrasco ha denunciado que a primeros de abril el Consell hizo una modificación presupuestaria que supuso el recorte de 2 millones de euros para financiación de proyectos y medidas singulares dirigidas a colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social, "una línea que dejó con 0 euros", ha denunciado. Ese mismo 3 de abril hizo otro recorte de 27,5 millones las líneas dirigidas a potenciar los sectores productivos de nuestra Comunitat "incluidos en la tercera fase de la implantación del Plan estratégico de la industria valenciana, que provoca sin duda un gravísimo perjuicio económico y social de enorme magnitud".

Así, ha reclamado "una de las principales medidas que tome" en el Plan de Reactivación de la Economía Valenciana sea realizar "de forma inmediata" una modificación presupuestaria para destinar 70 millones de euros a apoyar a la Industria y al Turismo valencianos. "No hay tiempo que perder, cada día que pasa sin inyectar ayudas a nuestros sectores productivos y a nuestro Turismo, la Comunitat pierde empleo, pierde fuerza y pierde posiciones en el panorama internacional", ha sentenciado.

Para el diputado, "no se construye economía destruyendo el único apoyo que tiene la industria valenciana, es como si tuvieran asumido que no van a luchar por ella". Carrasco ha señalado que la reactivación de la economía valenciana "necesita un empuje de la administración a todos los niveles", no "recortes indiscriminados".

La eliminación de la ayuda a los sectores productivos "es un nuevo traspié y una clara evidencia del poco interés del Consell por la industria valenciana en estos momentos de profunda crisis", ha dicho.

Para el PPCV, "la apuesta debería ser la contraria, fortalecer y ampliar la citada línea incluyendo dentro de los sectores productivos al turismo, como motor económico a todos los niveles", ha concluido.