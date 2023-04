PP+Cs registra una proposición de ley para que el Ararteko pueda multar a las administraciones que no le responden

La coalición plantea que el Defensor del Pueblo pueda fijar sanciones de 1.500 euros renovables cada 20 días

PP+Cs ha registrado una proposición de ley en el Parlamento Vasco en la que plantea modificar la ley que regula la institución del Ararteko para dotar al Defensor del Pueblo vasco de capacidad de imponer sanciones económicas a las administraciones o entidades públicas que no respondan a sus resoluciones en el plazo legal establecido para ello.

La presentación de esta iniciativa legislativa, registrada este pasado miércoles en el Parlamento Vasco, ha sido dada a conocer este jueves por el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo, durante su intervención en un debate sobre una proposición no de ley de Elkarrekin Podemos-IU en relación al Defensor del Pueblo vasco-Ararteko.

El debate sobre la iniciativa de E-Podemos y el anuncio de la propuesta registrada por PP+Cs se han producido después de que, a finales del pasado mes de marzo, el Ararteko alertara de su "preocupación" ante la "progresiva falta de atención en el plazo de respuesta a las peticiones de información en los expedientes de queja" que remite a las administraciones de Euskadi.

La propuesta de PP+Cs para modificar la ley del Ararteko establece que en el supuesto de que una administración pública o entidad no remitiera "total o parcialmente" la información o documentación requerida o no respondiera a las resoluciones del Defensor del Pueblo vasco en el plazo establecido, el Ararteko --"previo un último apercibimiento para que se aporte o se responda a lo solicitado en el plazo de diez días naturales--, podrá "imponer multas coercitivas" a dichas entidades.

Estas sanciones --según se recogen en el texto-- serían de 1.500 euros y el Ararteko tendría la capacidad de "reiterarlas" cada veinte días "hasta el integro cumplimiento de lo requerido".

"TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEMOCRÁTICA"

En el caso de la proposición no de ley de Elkarrekin Podemos que ha propiciado el debate de este jueves --que no ha sido aprobada al recibir el voto en contra de PNV, PSE y Grupo Mixo-Vox--, se lamentaba el elevado número de recomendaciones o sugerencias del Ararteko "que no han sido aceptadas o contestadas por el Gobierno Vasco".

En el texto se indicaba que "por compromiso con los derechos y las libertades de la ciudadanía, por transparencia y para la calidad de nuestra democracia, todas las instituciones vascas deben colaborar con el alto comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos".

Además, se instaba al Gobierno Vasco a "revertir el índice de recomendaciones y sugerencias no respondidas o de respuesta no motivada que se viene produciendo en los dos últimos años, adoptando a la mayor brevedad posible las medidas que sean necesarias".

"ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO"

E-Podemos-IU también instaba al Ejecutivo a "adoptar todas las medidas que sean necesarias para cumplir, de forma sistemática, con su deber de colaboración con Ararteko", así como a adoptar "un principio de actuación común a todos los departamentos, que garantice la respuesta motivada a las recomendaciones y sugerencias del Ararteko".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En lugar de la propuesta de E-Podemos, el pleno ha aprobado, gracias a la mayoría que suman PNV y PSE, una enmienda de totalidad de estas formaciones en la que se insta al Gobierno Vasco a que "continúe colaborando con el Ararteko, dando respuesta a sus sugerencias y recomendaciones y, en su caso, implementándolas, con el fin de lograr una mejora de los servicios públicos".

En el transcurso del debate, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha recordado que el informe de 2022 del Ararteko indica que de las 71 recomendaciones realizadas por esta institución el año pasado al Gobierno Vasco, diputaciones y Ayuntamientos, el 46,5% no han sido aceptadas.

"DEBER LEGAL DE COLABORAR"

"Las administraciones públicas vascas tienen el deber legal de colaborar con el Ararteko y no lo están cumpliendo", ha denunciado González, quien ha explicado que a través de esta propuesta, su grupo pretende garantizar "una mayor consideración y consolidación" de la labor del Ararteko, sobre el que ha afirmado que es "una institución esencial para garantizar la calidad de nuestra democracia y nuestra administración pública".

Por parte del PNV, Eva Juez ha afirmado que su grupo es partidario de aplicar cualquier medida que implique una mejora del servicio que se ofrece a los ciudadanos. No obstante, ha recordado que el propio informe del Ararteko refleja que la Administración "ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el 88% de los supuestos".

"En la mayoría de los casos, no ha sido necesario dictar una recomendación formal por parte del Ararteko; esto es un dato lo suficientemente significativo, un porcentaje lo suficientemente alto como para mencionarlo y como para tenerlo en cuenta, y creo que se ha obviado", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha lamentado que como los informes y recomendaciones del Ararteko "no son vinculantes", el Gobierno Vasco no atiende a sus reclamaciones. Arzuaga ha alertado de que esta actitud genera "preocupación" a los ciudadanos y causa "un gran daño" a la credibilidad, legitimidad y eficacia del Defensor del Pueblo vasco.

INICIATIVA "CADUCA"

Por su parte, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha señalado que las administraciones "deben tomarse en serio" las peticiones del Ararteko, motivo por el cual su grupo ha optado por presentar una proposición de ley para facultar a esta institución a interponer sanciones "para forzar a las administraciones a colaborar".

Desde el PSE-EE, Miren Gallastegui ha manifestado que "absolutamente todo es mejorable", si bien ha subrayado que el servicio de la ciudadanía que ofrecen las administraciones vascas "aguanta cualquier tipo de comparativa". Además, tras calificar de "caduca" la iniciativa de Elkarrekin Podemos-IU, ha calificado de "falso" que las administraciones "pasen" del Ararteko o no colaboren con esta institución.

La única representante del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, no ha participado en el debate.