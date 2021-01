PPC tacha a Iglesias de "caballo de Troya" que quiere destruir la democracia

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha tachado a Pablo Iglesias de "auténtico caballo de Troya" que quiere "destruir" la democracia española, después de que el líder de Podemos haya comparado la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont con la de los exiliados republicanos.

En una entrevista en el programa "Salvados" de La Sexta, el vicepresidente segundo del Gobierno defendió que Puigdemont está en Bruselas -adonde huyó en 2017 tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña- "por llevar sus ideas políticas a un extremo", y no por "haber robado".

Iglesias se expresó en estos términos al ser preguntado por el hecho de que considere al expresidente catalán como un exilado y al rey Juan Carlos como un fugado.

Dijo: "Carles Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie ni por haber intentado enriquecerse, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo y por vías a mi juicio erróneas y que no tienen por qué ser indiferentes al derecho. Pero, de alguna manera, perdona la dureza de la expresión, se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas, que yo no comparto".

Y agregó : "Lo del otro, si es verdad (...) si presuntamente ha robado dinero o ha estado usando tarjetas black y demás, creo que la consideración moral es muy diferente".

Fernández ha asegurado que Iglesias "ya ni disimula" en su pretensión de "destruir la democracia" española, y ha criticado que "diversas voces del PSOE" se muestren "escandalizadas" por estas palabras pero que no "muevan ni un dedo" para corregirle o echarle del Gobierno.