PPC pedirá a Torra que se someta a una cuestión de confianza

El portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, ha anunciado este martes que su grupo pedirá en el debate de política general al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se someta a una cuestión de confianza si la propuesta de una moción de censura no prospera.

Santi Rodríguez ha lamentado, en una rueda de prensa, que el PSC y Ciudadanos (Cs) ya hayan declinado la posibilidad de presentar una moción de censura conjunta contra el presidente Quim Torra, y ha insistido en que su subgrupo ha pedido reunirse con ambos grupos y aún no ha obtenido respuesta a dicha reunión.

Ha recordado, en este sentido, sobre la insistencia de Cs en volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña que, "sin entrar en la necesidad o no de esta medida, que siempre estamos dispuestos a hablarlo, en el Parlament tenemos una opción distinta, que es la de una moción de censura, y más cuando Cs es el primer grupo de la cámara".

"No sabemos si una moción de censura prosperaría o no ahora mismo, porque después de más de dos años sin Presupuestos, que es una situación muy anómala, no sabemos si Torra tiene o no la confianza de la cámara", ha puntualizado Santi Rodríguez.

En todo caso, ha añadido, el PPC le pedirá al presidente de la Generalitat que se someta a una cuestión de confianza, puesto que "hay dudas" de que ahora mismo cuente con el apoyo de una mayoría parlamentaria.

Por otra parte, el subgrupo del PPC pedirá la comparecencia de la consellera de Justicia en el Parlament para explicar si hay un trato de favor o no a los presos independentistas que se encuentran en la prisión de Lledoners (Barcelona).