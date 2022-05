El PPC no ve margen para sumarse al pacto del catalán si no se cumple el 25 %

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha asegurado que su partido no se puede sumar por ahora al pacto para reformar la Ley de Política Lingüística porque para ellos es imprescindible que previamente el Govern cumpla la sentencia que obliga a que el 25 % de la enseñanza en las escuelas sea en castellano.

En declaraciones a los periodistas en Lleida, donde ha participado en el Aplec del Caragol, Fernández ha remarcado que, al igual que ocurre en materia lingüística, el PPC siempre pone una condición para empezar a negociar sobre cualquier medida: "que se parta de la legalidad".

"Si se parte de la legalidad, cosa que ahora no ocurre, porque el Govern no quiere cumplir la sentencia (del 25 %), no nos podremos sumar. En el momento en que se pueda cumplir la ley, entonces nos sentaremos, podremos llegar a un acuerdo o no, pero se tiene que cumplir la ley, y ahora mismo esta condición no se da y no nos podemos sumar al acuerdo. Desde la ilegalidad no nos sumaremos", ha indicado.

Según Fernández, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a garantizar que como mínimo el 25 % de la enseñanza sea en castellano se tiene que cumplir, sin que sea labor de un partido político lograr que sea efectiva, ya que el estado de derecho "tiene mecanismos más que suficientes" para lograrlo.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha constatado este sábado que hay avances en las negociaciones para la reforma de la Ley de Política Lingüística entre PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem y ve una voluntad de acuerdo que podría "culminar" la semana próxima.

Por otra parte, Fernández ha asegurado que el primer año de Govern de Pere Aragonès ha sido un "fracaso estrepitoso" en dos de las principales áreas del autogobierno, la sanidad y la educación, por lo que considera que ha sido un curso "perdido".

El líder del PP catalán ha remarcado que en el ámbito educativo el conseller Josep González-Cambray tiene "a toda la comunidad educativa, sin excepción", pidiendo su dimisión, mientras que Cataluña "sigue liderando" las listas de espera en sanidad, con, según ha dicho, una media de 156 días frente a los 73 de Madrid.

"Si un gobierno que tiene como máximas competencias la sanidad y la educación las tiene convertidas en un auténtico desastre, podríamos decir que este año de gobierno ha sido un año perdido", ha resaltado.

Además, Fernández ha lamentado que el Govern continúa dirigiéndose únicamente a los independentistas, ya que, a su juicio, rechaza a la parte de la sociedad que no comparte este proyecto. EFE.

jf/jfc/jlg