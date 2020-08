El PPC cree que Torra todavía espera la "orden" para convocar elecciones

El secretario general del PPC, Daniel Serrano, ha afirmado este viernes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no sabe si desobedecerá una inhabilitación del Tribunal Supremo o si convoca elecciones antes, "porque quien realmente manda aún no ha dado la orden".

Así ha reaccionado en un mensaje en su cuenta de Twitter a la entrevista de Torra en TV3, en la que ha dejado entrever que podría desobedecer una posible inhabilitación: "He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez".

"No digo que esté desobedeciendo una sentencia -ha continuado-, lo que le digo es que todo lo que a mí me parece incompatible con mi conciencia y con la defensa a ultranza que he hecho de los derechos fundamentales, en mi condición de president, creo que es mi deber oponerme y me he opuesto", ha precisado Torra.

A lo que Serrano ha respondido: "Ahora quizás desobedece, no convoca elecciones y lo disfraza de responsabilidad por la gestión del virus (para manifestaciones por la Diada no hay problema). La verdad es que ni Torra lo sabe. Lamentable".