El PPC acusa al PSC de buscar un "subterfugio" para incumplir el 25 %

El líder del PPC, Alejandro Fernández, considera que el PSC busca un "subterfugio" para incumplir la sentencia que obliga a impartir el 25 % de clases en castellano con su propuesta de que el castellano sea "lengua de aprendizaje", una denominación que según el dirigente popular "no obliga a nada".

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente de los populares catalanes ha descartado sumarse al acuerdo que ultiman PSC-Units, ERC, JxCat y comunes para impulsar una ley que blinde el catalán como "centro de gravedad" de la escuela catalana y que reconozca el castellano como lengua de aprendizaje para evitar chocar con sentencias como la antes mencionada del TSJC.

"Esto de lengua de aprendizaje es un subterfugio porque no compromete legalmente a nada", ha advertido Fernández, que ha criticado que, con este tipo de redactado, se podrían computar como horas en castellano el tiempo que los alumnos pasen en el patio.

Para el líder del PPC, la búsqueda de "recovecos" para "huir del cumplimiento de la ley" sin incurrir en un "incumplimiento flagrante" es algo "muy típico de los socialistas".

"No quieren ir a prisión", ha ironizado el líder del PPC.

Durante su exposición, Fernández ha dedicado varias críticas al PSC de Salvador Illa y al PSOE de Pedro Sánchez por "flirtear" con los partidos independentistas y fingir que el procés se ha acabado.

"El procés ha mutado pero sigue vivo", ha alertado el dirigente popular.

En este sentido, ha afirmado que los partidos independentistas han aparcado la estrategia de 2017, que apostaba por una confrontación directa, y la han sustituido por otra "más sibilina" que una "erosión constante" de instituciones estatales como la Casa Real, la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Frente a esta actitud de los socialistas, Fernández ha reivindicado al PP que preside Alberto Núñez Feijóo como la mejor vía para que Cataluña deje el procés atrás y se centre en la gestión y la mejora de la economía.

Al ser preguntado por ello, el líder del PPC no ha querido desvelar si se postulará para seguir al frente del partido en el congreso previsto para el próximo mes de noviembre.

No obstante, ha deslizado el siguiente mensaje: "Yo nunca me he presentado a un congreso de mi partido porque alguien me haya puesto a dedo, lo he hecho porque yo quería. Siempre (...) No creo en los liderazgos que consisten en que te pongan a dedo o te digan lo que tienes que hacer, sino que lo tienes que buscar tú".