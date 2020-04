PP-Madrid dice que "está demostrado" que el Gobierno central prohibió a proveedores vender material sanitario

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado este martes que "está demostrado" que el Gobierno de la nación "prohibió a los proveedores vender material sanitario a otro que no fuera el Gobierno de España".

Así lo ha expuesto el portavoz en un comunicado, después de que, a su parecer, "desde las cuentas de Twitter y en algunas páginas web el PSOE esté difundiendo un bulo en el que se intenta desmentir y desvirtuar un hecho incontrovertible que ha sido decisivo en la gestión del Gobierno central en esta grave crisis sanitaria, y es el hecho de que no retrasaron las compras".

"El Gobierno de la Nación tomó la decisión de centralizar la compra de bienes sanitarios, un hecho certificado en un Real Decreto probado, y negarlo, como hacen el PSOE y partidos afines, es mentir y engañar", ha sostenido Serrano.

El portavoz 'popular' ha explicado que desde un inicio el PP ha creído en la idea de unificar las compras "pero lo que ha habido ha sido ineficacia y mala gestión del Gobierno del presidente Sánchez y del ministro Illa".

Además, Serrano ha indicado que "el material ha tardado y el que ha llegado a veces no reunía los principios de calidad y fiabilidad y se han creado problemas como los 650.000 tests que no eran fiables o las mascarillas que no protegían debidamente a profesionales".

Por todo ello, ante esta situación de "bloqueo", la Comunidad de Madrid, como otras regiones, "comenzó a hacer compras de material imprescindible". "Perdimos un tiempo precioso, pero a pesar de eso la Comunidad de Madrid ha conseguido que varios aviones traigan de China más de 330 toneladas de material sanitario, un material vital que ya está en posesión de nuestros profesionales sanitarios y conciudadanos madrileños", ha celebrado Serrano.

Para concluir, Serrano ha asegurado que "por desgracia el PSOE y la izquierda en Madrid, una vez más, lo fían todo a que cuanto peor, mejor para ellos".