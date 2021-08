PP-A subraya que el reparto de fondos europeos "no se puede permitir que se haga según el criterio de Sánchez"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento de Andalucía, Ángela Hidalgo, ha recordado que desde el Partido Popular "vamos a insistir y reivindicar que llegue a Andalucía la parte que nos corresponde de los fondos de recuperación", después de que esta semana llegarán a España los primeros 9.000 millones.

"Le decimos a Sánchez que debe aplicar los mismos criterios que ha usado Europa para hacer la distribución entre los diferentes estados", de forma que Andalucía debe recibir lo que corresponde "según los criterios de población, PIB y paro, ni un euro más ni uno menos", ha argumentado Hidalgo por medio de una nota de este partido.

Ha insistido que "no se puede seguir permitiendo que la distribución se haga según el criterio que a Sánchez y a la ministra Montero les de la gana", así como que "sería un excelente momento para aplicar de verdad un modelo de cogobernanza en el que estén todas las administraciones implicadas".

Hidalgo ha recordado que desde su grupo parlamentario se llevó una iniciativa al Parlamento en la que se pedía "una autoridad estatal e independiente" que velara por el reparto de estos fondos y que velara igualmente "por el control y cumplimiento de los objetivos y fines marcados en esos fondos".

Por ello, ha recalcado que desde el PP "nos vamos a cejar en nuestro empeño de reivindicar lo que nos pertenece, pero siempre con diálogo y consenso porque somos un partido que quiere trabajar en equipo junto al resto de grupos parlamentarios y con todas las administraciones".

Ha lamentado que "no nos podemos fiar del presidente Sánchez ni tampoco de su delegado en Andalucía, Espadas Cejas".

A este último le ha pedido que "levante la voz para que Andalucía no siga siendo ninguneada y maltratada por el Gobierno socialista", por lo que ha exigido "que defienda de verdad los intereses de los andaluces".

La diputada autonómica ha insistido en que su formación política estará muy atenta a que Sánchez "no use los fondos, no solo para maltratar a Andalucía, sino para beneficiar a otras comunidades porque tiene que pagar sus favores políticos".