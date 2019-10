PP-A saluda la bajada de peonadas, pero critica que Sánchez lo anunciara en un mitin del PSOE

El PP-A ha saludado este miércoles que pueda haber una reducción en el número de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario ante los perjuicios que puede ocasionar la política arancelaria de Estados Unidos, si bien ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hiciera ese anuncio durante un mitin del PSOE.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha manifestado que Pedro Sánchez tiene todo el derecho a tomar decisiones y "es lo que se le pide" y ha apuntado, sobre la disminución de peonadas, que no se sabe si será la "solución" para paliar el problema que generan los aranceles de Estados Unidos, pero sí que es "la vía fácil" por la que ha optado el presidente para "no esforzarse demasiado y no exprimirse en buscar medidas".

En cualquier caso, Nieto ha saludado la medida, si bien ha criticado que Pedro Sánchez la anunciara en un mitin del PSOE y no en el Consejo de Ministros: "Si se rebajan es porque lo decide un Gobierno y tenemos que respetar las instituciones, algo que el PSOE ha hecho poco y Pedro Sánchez, nunca".

En opinión del portavoz del PP-A, no es correcto que estos anuncios nos los encontremos en mítines y ha recordado que "no ha sido la única vez" porque el PSOE suele usar el Boletín Oficial del Estado "en su campaña electoral". Ha apuntado que "cuidar las formas" es contribuir a "hacer más limpia la política".