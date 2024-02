PP-A rechaza en el Parlamento la PNL de PSOE-A para que la Junta inicie el estudio previo a pedir competencias de trenes

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A, Vox y Por Andalucía, instar al Gobierno de la Junta a "iniciar el estudio desde la perspectiva legal, material y de recursos humanos y presupuestaria, con el objetivo de solicitar las transferencias al Estado para la gestión integral de los ferrocarriles de cercanías y aquellos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, para su ejercicio por la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Esa propuesta era la primera de las tres reivindicaciones que planteaba una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento, que ha sido rechazada con los votos de PP-A, Vox y Por Andalucía, y que ha contado con el respaldo del Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

La PNL, relativa a la transferencia por parte del Estado de las competencias en ferrocarriles de cercanías y aquellos que discurren íntegramente en territorio andaluz, también planteaba que el Pleno del Parlamento instase a la Junta a "iniciar el mismo estudio respecto de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social para que, en caso de que el Estado decidiera eventualmente transferir esas competencias a las comunidades autónomas que lo soliciten, Andalucía pueda reclamar inmediatamente esta transferencia".

En defensa de la iniciativa ha intervenido el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez, quien ha defendido que el Estado de las autonomías que contempla la Constitución española ha sido "una historia de éxito desde el punto de vista ciudadano", y en ella "Andalucía rompió el guión dos veces" con el procedimiento seguido para aprobar, en 1981, y posteriormente reformar, en 2007, su Estatuto de Autonomía.

El diputado socialista ha criticado que, recientemente, "el PP andaluz se tiró de boca" contra las "cesiones" que habría concedido el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a independentistas catalanes para garantizar su investidura como presidente del Gobierno, advirtiendo de que "se estaba rompiendo España, hasta que alguien le dijo" al presidente de la Junta, Juanma Moreno --según ha agregado Mario Jiménez-- "que las competencias que se estaban poniendo sobre la mesa en esas negociaciones están también contempladas en el Estatuto de autonomía de Andalucía".

Mario Jiménez ha reivindicado al PSOE como "el partido de la autonomía" en Andalucía, tanto en su etapa de gobierno en la Junta como ahora en la oposición, y ha lamentado que, en la actual "coyuntura" política, que "puede tener trascendencia estatuyente", los socialistas se han encontrado con "tacticismo barato, cortedad de miras e irresponsabilidad" por parte del presidente Juanma Moreno.

Frente a ello, ha animado al PP a apoyar esta PNL del PSOE-A que ha defendido como "seria y rigurosa para ampliar" el "marco competencial" andaluz "al máximo", y para "cambiar la política plañidera" en la que, según ha criticado, "se han instalado" los 'populares', por una de "ambición, y para dar un salto cualitativo y cuantitativo a los límites de nuestro autogobierno".

PP-A: EL PSOE-A "PIDE LAS COMPETENCIAS QUE HAN PEDIDO OTROS"

En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha partido de la premisa de que con esta iniciativa no se estaba "hablando del desarrollo del Estatuto de autonomía" andaluz de 2007, algo que el PP-A apoyaría, según ha indicado, sino que lo que el Grupo Socialista plantea en su PNL es "que se desarrollen las competencias que han pedido los vascos y catalanes en los pactos de investidura" suscritos con Pedro Sánchez.

"Vienen a pedir las competencias que han pedido otros, y eso no es razonable", ha reprochado el parlamentario del PP-A al PSOE-A, a cuyos representantes ha advertido además de que "no se les ha ocurrido pedir" en los últimos 15 años "el desarrollo estatutario" andaluz, y con esta iniciativa los socialistas quieren "lavar en cierta manera esas cesiones a vascos y catalanes", según ha sugerido el representante 'popular', que también ha sostenido que los socialistas hacen en su proposición no de ley "seguidismo a los intereses políticos de otros territorios".

Finalmente, ha señalado que el Gobierno del PP-A plantea en relación a las competencias en ferrocarriles que, primero, el Estado "arregle lo que tiene arreglar" sobre su situación en Andalucía, "asegure las transferencias" de financiación necesarias a la administración autonómica y, tras esos pasos, la Junta estaría "dispuesta a asumir las competencias".

POSICIONAMIENTOS DE VOX, POR ANDALUCÍA Y ADELANTE

En representación de Vox, su portavoz adjunto, Ricardo López, ha comenzado preguntando al PSOE-A si la PNL "la había redactado Carles Puigdemont", y si la había impulsado "para tapar sus vergüenzas", así como le ha advertido de que "el término 'comunidad histórica'" que se recoge en la misma "no aparece en el texto constitucional, y es más rancio ya que la chaqueta de pana de Felipe González".

Tras ello, ha lamentado que la reforma del Estatuto de Andalucía que PSOE-A y PP-A acordaron en la legislatura 2004-2008 fue "muy parecida" a la que paralelamente se impulsó para el Estatuto de Cataluña, y contempla competencias para la comunidad autónoma como las relativas a los trenes de cercanías, cuya situación actual en Andalucía ha denunciado para advertir a los socialistas que "no deberían endosar ese muerto a los andaluces".

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha sostenido que "Andalucía se ha ganado a pulso el papel protagónico en cualquier modificación que haya de la vertebración territorial del Estado", y tras ello ha remarcado que las propuestas de resolución relativas a la reclamación de competencias para la comunidad autónoma que el PP-A apoyó en el último Debate sobre el estado de la Comunidad eran "literales artículos del Estatuto de Autonomía" que "marcan el camino de la posibilidad legal de avanzar en el autogobierno y en nuevas competencias".

En esa línea, ha querido dejar claro que "lo que aprobó" el Parlamento al hilo de una propuesta de resolución de Por Andalucía en el debate de la Comunidad fue solicitar al Gobierno central "la cesión de la competencia" en materia ferroviaria, y "no sólo la gestión" de la misma, porque le parece "más operativo y fácil que todo se haga desde la administración autonómica".

Por último, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dicho alegrarse "de corazón" de la presentación de esta iniciativa a la que desde el primer momento ha querido dejar claro que su grupo iba a apoyar sin "entrar en la politiquería", y ha añadido que daba "por hecho" que el PP-A también iba a votar a favor de la misma.

"Sería lo lógico", según ha remarcado, teniendo en cuenta que el Grupo Popular votó a favor de una propuesta de resolución que el grupo de Adelante registró en el último Debate sobre el estado de la comunidad que era "similar" a lo que plantea la PNL socialista, por lo que "sería incoherente que no votaran igual porque no les gusta el partido" que la ha promovido, ha advertido José Ignacio García a los diputados del PP-A.

PSOE-A: AL PP-A "LE IMPORTA UN COMINO ANDALUCÍA"

Tras las intervenciones de los grupos, y tras escuchar el posicionamiento del PP-A, Mario Jiménez ha denunciado que a los 'populares' "les importa un comino Andalucía".

Así, el diputado socialista ha criticado que, "cuando llega el momento de verdad de plantear de manera seria y solvente el procedimiento" para abordar desde el Parlamento esa "propuesta de transferencia" de competencias, los 'populares' no voten a favor de la misma porque, "en el fondo, no quieren ampliar el Estatuto de Autonomía de Andalucía" y "el ejercicio de las competencias" que en él se contemplan, según ha afeado al PP-A el diputado socialista, que ha rechazado las enmiendas que habían presentado a esta PNL tanto el Grupo Popular como Por Andalucía.