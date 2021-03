PP-A no ve motivos para adelanto electoral en Andalucía y considera que Vox está instalado en su "interés particular"

El PP-A ha querido dejar claro este miércoles que no hay motivos para anticipar las elecciones andaluzas porque hay "una enorme estabilidad" con el Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs), y ha considerado que Vox, que ha solicitado ese adelanto electoral, sólo está instalado en su "interés particular", lo que le puede "perjudicar electoralmente" porque los andaluces "no son tontos".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, tras ser preguntado sobre esa petición de Vox sobre la convocatoria inmediata de elecciones en Andalucía tras conocerse la ruptura del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos en la región de Murcia.

Nieto ha recalcado que la estabilidad del Gobierno andaluz "afortunadamente está garantizada" porque se está haciendo un buen trabajo y hay una "colaboración muy estrecha" de todos los consejeros, con independencia del partido al que pertenezcan. "Creo que en Andalucía hay Gobierno para rato, porque se trata de un Gobierno leal, unido y estable", según ha sentenciado.

Respecto a Cs, Nieto ha señalado que ese partido está teniendo un "comportamiento ejemplar", de manera que no cree que se vaya a producir ningún problema similar al de Murcia, y ha insistido en la "enorme estabilidad" que existe en Andalucía. Sobre las manifestaciones emitidas por algunos consejeros de Cs, como la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliacion, Rocío Ruiz, ha dicho que serán ellos los que tendrán que explicarlas.

En cuanto a Vox, ha considerado que ese partido está una actitud "que le va a acabar perjudicando electoralmente", de forma importante, porque los andaluces "no son tontos": "Prioriza lo que considera que es su interés particular, fomentar la inestabilidad, bloquear la posibilidad de acuerdos y generar incertidumbre", precisamente en el momento que más falta hace la estabilidad a raíz de las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia.

"Vox busca su beneficio propio", según ha dicho el portavoz del PP-A, quien ha insistido en que la formación de Santiago Abascal está en la estrategia de "me da igual quien pierda si yo gano, y eso al final nunca da resultados": "Eso va a ser bastante negativo para los intereses electorales de esa formación política".

"En este momento a Andalucía no le interesa ningún proceso electoral, sino que lo que necesita más que nunca es estabilidad, que es lo que le ofrece el Gobierno de Juanma Moreno", ha dicho Nieto.

Ha defendido la sintonía de las direcciones nacional y andaluza del PP a este respecto: Quieren un "gobierno establece de centro derecho en Andalucía y sobre pilares orgánicos sólidos y fuertes", ha apuntado en relación con el proceso de congresos provinciales del PP, que han puesto de manifiesto diferencias entre ambas direcciones.

Ha criticado que cuando en un partido de izquierdas hay distintas posiciones eso se califique de pluralidad y de debate, mientras que si eso ocurre en el PP es que hay un "caos".

"Nadie puede calificar de crisis la situación que vive el PP", según el portavoz popular, quien ha querido dejar claro que este partido vive un debate interno lógico, que se va a resolverse haciendo más fuerte al PP en España y en Andalucía.

PIN PARENTAL

De otro lado, sobre el debate acerca del llamado "pin parental", ha indicado que Vox está en su derecho a calificarlo así, pero la postura del Gobierno andaluz es clara: Que las familias se impliquen lo más activamente posible en el proceso educativo de sus hijos, que conozcan las asignaturas y los contenidos que van a recibir, que les ayuden en el desarrollo formativo, y que se impliquen en la realidad cotidiana de los colegios.

Según ha recalcado, eso es lo que firmó el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, con Vox, y eso es lo que "vincula" al Gobierno andaluz.

Ha lamentado que tanto por parte de los partidos de la izquierda, como PSOE-A y Adelante Andalucía, como por parte de Vox se estén lanzando mensajes que no contribuyen a mejorar la situación de la educación.

Así, ha pedido a Vox que deje "acusar de forma abstracta a un sistema educativo que demuestra con creces su responsabilidad", particularmente en estos momentos de pandemia, y lo ha instado a que haga público si conoce "un solo caso de adoctrinamiento o de utilización inadecuada de los contenidos educativos". "Llevamos dos años de gobierno y no ha dicho ni 'mú', que dejen de hacer especulaciones abstractas y vacías", ha dicho sobre Vox.

Asimismo, ha pedido a PSOE-A y Adelante que dejen de "manosear" ese asunto y de hablar de privatizaciones o de eliminación de derechos, porque nada de eso ha existido.