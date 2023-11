PP-A: Moreno reivindica la vía andaluza de consenso frente a la "crispación" de Sánchez y el "no a todo" de la oposición

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha reivindicado este miércoles la apuesta por la "vía andaluza del diálogo, el consenso y el entendimiento" defendida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su discurso inicial en el Debate sobre el Estado de la Comunidad frente a la "vía de la crispación y del enfrentamiento" que, a su juicio, representa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el "no a todo" de los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento tras la primera intervención de Moreno en el Debate, Martín ha asegurado que el presidente de la Junta ha apostado por la vía del diálogo "sin que ello suponga no reivindicar con toda la contundencia del mundo aquello que nos corresponde y que es nuestro", ya que ha advertido de que el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez deja "muy condicionada la igualdad de los andaluces con respecto a los españoles que viven en Cataluña".

"Ellos van a tener derechos que nosotros no tenemos, van a tener una mejor financiación que los andaluces y nosotros desde luego no estamos dispuestos a renunciar a lo que nos corresponde", ha añadido el portavoz parlamentario 'popular', que ha confiado en que la movilización convocada el domingo 3 de diciembre en Sevilla sea "multitudinaria y un reflejo de lo que fue aquella del 4 de diciembre del 77, en la que los andaluces vamos a volver a salir a la calle a gritar que no queremos ser más que nadie, pero desde luego tampoco menos".

Junto a ello, Martín ha destacado que Moreno ha admitido en su discurso que "hay problemas por ejemplo con las listas de espera de la sanidad, explicando cuáles son las propuestas para solucionarlas en un tiempo lo más breve posible", al tiempo que ha prometido "volver a bajar los impuestos" después de haberlos reducido "más que nadie en Andalucía nunca" hasta convertirnos en "la segunda comunidad de España en que menos impuestos se paga".

El portavoz parlamentario del PP-A también ha resaltado el anuncio de un cuarto decreto para afrontar el "gravísimo problema" de la sequía y la importancia del acuerdo con el Gobierno "para garantizar el futuro de Doñana y el futuro de su área de influencia, con una inversión de la Junta de Andalucía que supera los 700 millones de euros para garantizar la preservación del parque, pero también para garantizar la continuidad en su trabajo de centenares de familias de la provincia de Huelva y también de Sevilla y Cádiz".

Frente a ello, Martín ha augurado que, aunque le encantaría ver una "actitud propositiva" en los portavoces del resto de grupos parlamentarios, la actitud de sus discursos "como siempre va a ser la de la destrucción, la negación y el no a todo".