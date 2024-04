PP-A insta a PSOE-A a acudir ya a la justicia si tiene "indicios de delito" con los contratos de emergencia

El PP-A ha instado este miércoles al PSOE-A a acudir ya a los tribunales si tiene "indicios de delito" en relación con los contratos de emergencia de la Junta durante la pandemia del Covid, porque lleva "un año y medio" diciendo que va a ir a la justicia y todavía no lo ha hecho.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, quien ha indicado que cuando alguien tiene indicios de la comisión de un delito, "no es una opción, sino que es una obligación irse a los tribunales". "Y si, además eres un representante público, esa obligación es todavía mayor", ha indicado Martín, quien ha añadido que el PSOE no se ha ido ya a los tribunales porque sabe perfectamente "que no hay nada".

Ha señalado que el PSOE-A ha sacado este tema, después de año y medio "sin acordarse" por los casos de corrupción que "acorralan" al partido, como el 'caso Koldo', y ahora "de pronto vuelve a amenazar con ir a los tribunales".

"Váyanse ya hoy a los tribunales para que aclaremos esta cuestión y quede claro que ustedes están intentando montar un paripé donde solo había transparencia y buena gestión", ha dicho Toni Martín a los socialistas.

Asimismo, el portavoz popular ha insistido en el rechazo a la petición del PSOE-A que se debatirá mañana jueves en el Pleno del Parlamento sobre la creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones mediante la tramitación de emergencia realizadas en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía, integrado tanto por el Servicio Andaluz de Salud como por las agencias públicas empresariales sanitarias, durante los ejercicios 2020 a 2023 y hasta la fecha de presentación de la iniciativa.

Ha indicado que el PSOE-A puede plantear lo que considere porque el PP-A se va a encargar en el Pleno del Parlamento o "donde haga falta, este montaje burdo sobre los contratos de emergencia en Andalucía".

Ha señalado que al PSOE-A no le vale con tener la información, a la que ha tenido acceso, que acredita "que todo se hizo con transparencia y gestionándolo conforme a la ley", y sólo quiere pedir una comisión de investigación en el Parlamento.