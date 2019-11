PP-A insiste en la dimisión de Susana Díaz y le pide que no acuda al Pleno del Parlamento de la próxima semana

La portavoz del PP-A en la comisión de investigación de la Fundación para el Fomento de la Formación y el Empleo (Faffe) en el Parlamento andaluz, Ana Vanessa García, ha afirmado este viernes que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "no puede seguir ni un minuto más en su escaño en el Parlamento de Andalucía después de mentir impunemente a toda España". "Le pedimos que al Pleno de la semana que viene, no venga", ha remarcado.

En rueda de prensa en el Parlamento, García ha insistido en que las supuestas explicaciones que ofrecía Díaz "en Madrid a través de un plasma" fueron para "volver a mentir después de una sentencia queabochorna a los andaluces y demuestra la corrupción instalada en el seno del PSOE andaluz". "Ella es partícipe de esa corrupción y por ello no puede estar ni un minuto más en su escaño", ha insistido.

"Es falso que la Junta bajo el mandato de Díaz no pidiera elsobreseimiento de la causa de los ERE", ha advertido García al tiempo que ha recordado que Díaz "no quería que se juzgara a sus padrinos políticos, después no quería que se les condenaran y luego tampoco quiso que tuvieran que devolver el dinero, porque con las acciones que tomó siendo presidenta evitó que se pudiera devolver ese dinero".

En el mismo sentido, García ha criticado que Díaz también evitó que se pudieran cobrar las fianzas civiles de los encausados y que cifró en cuatro millones la de Griñán; 6,2 millones la de Viera; 3,7 millones la fianza de Vallejo, 807 millones la de Fernández y 686 la de Guerrero. "Insistimos en su dimisión por evitar que se pueda recuperar el dinero y por tapar la corrupción".

Ha recordado que en esta causa no se ha juzgado si hubo enriquecimiento personal de los ya condenados ni tampoco su existió financiación ilegal en el PSOE. No obstante, ha apuntado que "sí se sabe que Chaves, Griñán y Díaz se han beneficiado políticamente del mayor fraude de la democracia española".

"Por todo esto --ha continuado--, no sabemos cuál hubiera sido el resultado de las elecciones dado que el PSOE siempre ha ido completamente dopado a las urnas".

Los continuos intentos de tapar la corrupción, según García, también se han visto esta semana en la comisión de investigación de la Faffe, donde ha vuelto a quedar patente "que el PSOE quiere reventar los trabajos de la comisión y que siguen mintiendo para decir que yo no sabía nada y que allí no ocurría nada".

Así, ha recordado que ya fue en 2014 cuando el PP pidió la creación de esta comisión y que tanto PSOE como IU lo rechazaron "porque no había nada que investigar". "Pero ha quedado demostrado esta semana que existía una consejería de Empleo 2 en la que no había proceso de selección alguno, se contrataba empresas amigas según la UCO, se hicieron 8.000 contratos menores sin un solo papel y se gastaba el dinero en joyas, juergas y prostíbulos".

"La Faffe sí sirvió para crear empleo, pero sólo en el PSOE. En elpartido socialista si descendió el paro, porque se enchufaba a lossocialistas y a las empresas amigas", ha finalizado.