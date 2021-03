El PP-A descarta pedir a Arenas su acta de senador: No es justo ni razonable

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha descartado pedir al ex secretario general del partido y actual senador por designación autonómica, Javier Arenas, que deje su escaño en la Cámara Alta por haber declarado en el caso Bárcenas: "No es justo ni razonable", ha dicho.

Nieto se ha pronunciado así en una rueda de prensa tras las exigencias del PSOE para que le reclamara a Arenas su acta de senador y ha pedido "la misma exigencia y el mismo algodón para la prueba de la ética y la lucha contra la corrupción en todos los casos".

El portavoz del PP se ha referido al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, quien fue elegido senador y mantuvo su puesto estando imputado por el caso de los ERE, en el que finalmente fue condenado.

"Los mismos que votaron a un candidato a senador imputado nos piden ahora explicaciones, cuando muchos de ellos votaron también a Arenas, una persona que no tiene ninguna imputación" y que fue elegido por el Parlamento andaluz, ha recordado, con 91 de los 109 votos posibles.

Por otra parte, Nieto ha confirmado que el PP tiene previsto volver a citar para que comparezca en la comisión de investigación de la Faffe a la expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que no acudió en una primera ocasión alegando que no le había sido notificada la citación.

"Cuando de un primer listado hay gente que no ha querido comparecer o no ha podido lo lógico es que se le vuelva a citar, y eso es lo que se va a hacer", ha dicho el portavoz del PP, que cree que es "evidente" que la declaración de Díaz "tiene un valor importante en el esclarecimiento de las responsabilidades políticas que hay alrededor de este caso".

No ocurre lo mismo, ha dicho, con los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en cuyo caso "no tiene sentido reiterar la petición porque o bien están incursos en algún caso judicial y tienen derecho a no comparecer o porque han manifestado su negativa a hacerlo".