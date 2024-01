PP-A critica que el PSOE está "anclado en ceder permanentemente" al independentismo y afea apoyo del socialismo andaluz

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha criticado que el PSOE "está anclado en ceder permanentemente" ante los independistas "con tal de mantenerse en el poder", al tiempo que ha lamentado que "le parece perfecto" a los socialistas de la comunidad.

Así lo ha señalado este jueves en Jaén, en la comparecencia que ha ofrecido junto al presidente provincial del partido, Erik Domínguez, y el alcalde de la capital jiennense, Agustín González.

Repullo ha hablado del "esperpento" vivido este miércoles en el primer pleno del Congreso de este año, en el que el Ejecutivo sacó adelante dos de los tres decretos "cediendo al chantaje de Junts". Al respecto, ha añadido que concedió suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que paralizaba la amnistía en caso de que fuera elevada a Europa, así como revertir el decreto que favoreció la marcha de empresas desde el 1 de octubre de 2017.

En este sentido, ha precisado que "745 empresas se vinieron de Cataluña a Andalucía" ante la situación "insostenible" debido "a las políticas que estaban desarrollando los propios independentistas" y al ver en la región andaluza "un refugio" y "un lugar donde se podían desarrollar económica, social y empresarialmente".

El dirigente 'popular' ha afirmado que el PSOE-A "va a tener que explicar por qué está de acuerdo" con esa reversión del decreto. "Si quieren que vuelvan (a Cataluña), es porque quieren que no se desarrollen en Andalucía, que generen oportunidades en Andalucía que no generen empleo en Andalucía y que no ayuden a Andalucía a seguir progresando de la manera que lo está haciendo gracias a las políticas de Juanma Moreno", ha dicho.

A su juicio, si se trasladaron "fue porque aquí había una rebaja de impuestos", "una simplificación administrativa que animaba y que ayudaba" a desarrollar sus iniciativas y "más facilidades" para que se instalasen, como la puesta en marcha de "proyectos vinculados a una aceleradora de empresas" para agilizar su actividad.

"Ahora los socialistas andaluces quieren que esas empresas se vayan. Por tanto, persiguen el mismo objetivo que Pedro Sánchez, darle cualquier tipo de competencia, cualquier tipo de cesión al independentismo para perjudicar Andalucía", ha afeado no sin pedir al PSOE "empiece el 2024 de una manera diferente y que cambie su actitud y su forma de hacer política".

Junto a ello, ha censurado que el Ejecutivo central "haya cedido a trocear una competencia del Estado, como es la relativa a la inmigración" y también "la publicación de las balanzas fiscales como primer paso para pedir la extinción de la 'deuda histórica' y reclamar la aprobación de un sistema de financiación singular para Cataluña".

Por otro lado, Repullo se ha referido a Jaén y la lamentado el "olvido" al que el PSOE y el Gobierno "tienen sometida a la provincia", señalando por ejempolo "falta de inversiones en infraestructuras hídricas", como la presa de Siles, la Balsa de Cadimo y la Cerrada la Puerta

A su juicio, "el PSOE de Jaén es sinónimo de despilfarro, amiguismo y pésima gestión". "Y como ha sucedido siempre en el PSOE-A, sólo es capaz de protagonizar las noticias relacionadas con la corrupción, como ha sido el caso de la Operación Pandilla sobre la presunta compra de votos en las pasadas elecciones municipales", ha apostillado.

Frente a ello, ha defendido "el compromiso firme y permanente" del PP-A y del Gobierno andaluz, algo en lo que también ha coincidido el presidente provincial del partido. Al hilo, Domínguez ha valorado que se percibe el giro desde que gobiernan los 'populares' en la comunidad, como también en la capital con el nuevo equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más).