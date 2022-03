PP-A critica las "mentiras" de Sánchez por no incluir "ninguna bajada de impuestos" en su Plan de Respuesta a la guerra

El vicesecretario general del PP de Andalucía, Toni Martín, ha reprochado las "mentiras" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras conocerse que no ha incluido "ninguna bajada de impuestos" en las medidas avanzadas este pasado lunes sobre el Plan de Respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania que tiene previsto aprobar este martes el Consejo de Ministros.

En rueda de prensa en la sede del PP-A, en Sevilla, Toni Martín ha criticado que entre dichas medidas no figure la rebaja de impuestos "pese al acuerdo de bajar la presión fiscal al que llegó" Pedro Sánchez "con las comunidades autónomas en la última Conferencia de Presidentes celebra en La Palma".

En aquella reunión, "Sánchez no concretó cómo ni cuánto bajaría los impuestos, pero sí que lo haría", según ha remarcado Toni Martín, que ha lamentado que "no nos ha sorprendido ver nuevamente cómo nos ha engañado a los españoles al no incluir ninguna bajada de impuestos y aferrarse al mantra de la subvención, que es a lo que siempre opta la izquierda".

En ese sentido, ha lamentado que Sánchez se haya negado, "por interés político de su gobierno", a tomar medidas como la reducción del IVA de la electricidad y de los carburantes, solicitadas tanto por el Gobierno de Andalucía de PP-A y Ciudadanos (Cs) como otros presidentes autonómicos, que son "las medidas que necesitan los españoles para que esta subida de precio sea más contenida", especialmente cuando el escenario nacional e internacional "parece indicar que seguirán subiendo los precios", según ha advertido el vicesecretario 'popular'.

Martín ha señalado también la "ineficacia", a su juicio, de la medida tomada por el Gobierno de Sánchez de bonificar 0,20 euros el litro del carburante, una iniciativa que detrás no deja de tener "una subida de impuestos", ya que el 50% del precio de los carburantes son impuestos, de forma que, si el precio del mismo sube, éstos también, según ha avisado.

"¿Qué prefiere Sánchez, dar una subvención o limitar el tesoro que para él significa que siga subiendo el precio de la gasolina?", ha preguntado el vicesecretario general del PP-A, quien en esa línea ha subrayado que, "cuanto más suba" dicho precio, "más va a ingresar el Gobierno de Sánchez", con un cálculo actual de 250 millones al mes por este concepto.

Además, el vicesecretario general del PP-A ha criticado que Sánchez haya vinculado el plan a la guerra en Ucrania, que comenzó "hace poco más de un mes", frente a las subidas de precios de la electricidad y los carburantes, "hace más de un año".

En ese sentido, Toni Martín ha aseverado que "Sánchez no se puede esconder detrás de la guerra para que no se perciba la realidad, que no es otra que su pésima gestión de la economía española", ha remarcado.

"UNA ALTERNATIVA SOLVENTE, FIABLE Y RECONOCIBLE"

Por otro lado, Toni Martín también se ha referido al 20 Congreso Nacional que el PP celebrará entre el próximo viernes día 1 de abril y el sábado en Sevilla, y al respecto ha asegurado que el Partido Popular le va a dar a los españoles "una alternativa solvente, fiable y reconocible" al Gobierno de Sánchez, que "no es capaz de solucionar el problema que tiene este país", y así se pondrá de manifiesto en ese cónclave, según ha augurado.

Ha añadido que "vamos ilusionados a esta cita congresual y vamos a salir ilusionados de ella, con Alberto Núñez Feijóoo como presidente y siendo la alternativa de gobierno que necesita España", al tiempo que ha sostenido que la celebración de este cónclave en la capital andaluza "es un apoyo clarísimo a la figura de Juanma Moreno y al proyecto político del cambio en Andalucía, que personaliza el proyecto del PP para España con Feijóo", según ha concluido.