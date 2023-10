El PP-A critica "falta de información" para el presupuesto regional por culpa de Sánchez "pendiente de independentistas"

Exige a Sánchez que "por respeto a los ciudadanos explique sus pactos con separatistas y aclare si habrá investidura o elecciones"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha criticado este viernes "la falta de información" para elaborar el presupuesto de la comunidad por culpa del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "pendiente del acuerdo con los independentistas".

En una rueda de prensa en Córdoba, el popular ha advertido de que "se cumplen tres meses desde las elecciones del 23 de julio y hace casi cinco meses que Sánchez convocó las elecciones", y durante este tiempo, ha agregado, "el país está parado, porque estamos en una transición de un Gobierno a otro".

Si bien, "todavía nos preguntamos qué va a hacer Sánchez, cuál es su plan para los próximos años, si quiere gobrenar con los independentistas o si va a haber nuevas elecciones", ha cuestionado el popular, quien ha aseverado que en este tiempo "los españoles se han revelado frente a las contradicciones de Sánchez", que "no puede pisar la calle", porque "se encuentra con abucheos y rechazo de la sociedad", ha apostillado.

A juicio de Repullo, "es lógico, porque ha dicho por activa y pasiva que está dispuesto a ceder en todo lo que exigen los independentistas, incluido un profugo de la justicia como Puigdemont, que tiene la llave para mantener a Sánchez en el poder".

Además, ha lamentado que "todo esto lo hace Sánchez después de que siempre que se le preguntaba si estaba a favor de la amnistía o del referéndum, siempre decía que no", pero "en estos momentos no dice lo mismo", algo que "no entienden ni los propios dirigentes históricos del PSOE, como Felipe González, que una y otra vez recuerda que la amnistía no sólo es inconstitucional, sino ilegal", ha avisado, para añadir que "González le insta a Sánchez a consultar a los españoles por los continuos cambios de opinión y la constitucionalidad de la amnistía".

En definitiva, el número dos del PP regional ha declarado que "Sánchez y sus aliados desprecian a los españoles permanentemente", y prueba de ello se ha tenido este jueves en el Senado, donde "ninúun miembro del Gobierno acudió a escuchar a los presidentes de las comunidades autónomas que estaban convocados".

No obstante, ha apuntado que, "si acudió Pere Aragonés y dejó claro que la amnistía es el primer paso, que no van a parar, porque su objetivo es el referéndum independentista".

Por el contrario, ha valorado la intervención del presidente andaluz, Juanma Moreno, quien defendió con "toda claridad" que "Cataluña es una cuestión de todos" y que "todos los ciudadanos de este país debemos tener los mismos derechos y obligaciones".

Igual que hizo este jueves el líder andaluz en el Senado, Antonio Repullo ha reivindicado que "los andaluces merecen respeto", advirtiendo de que "Andalucía es una parte crucial de España que no puede tener sus oportunidades limitadas, y menos aún por dislates separatistas".

"QUE DEJE DE ENREDAR"

En este sentido, el secretario general del PP de Andalucía ha exigido a Pedro Sánchez que "deje ya de enredar y aclare de una vez qué va hacer". "Sánchez debe decir ya a qué precio se presenta a la investidura o si tendremos nuevas elecciones en enero", ha enfatizado.

Repullo ha calificado de "alarmante" la falta de transparencia del PSOE y del gobierno de Sánchez no sólo respecto a las negociaciones para su investidura, sino también "el ocultismo" de los datos económicos que las comunidades necesitan para elaborar sus respectivos presupuestos, dificultando así el trabajo de los gobiernos autonómicos.

Ante ello, ha puesto de relieve que "Andalucía sí cuenta con un Gobierno sensato, eficaz, que trabaja buscando siempre el diálogo y el consenso para atender las necesidades de los ciudadanos". Y lo hace elaborando unos presupuestos que, "con todas las cautelas ante la falta de información del Gobierno", van a volver a ser "unas cuentas centradas en lo importante, en lo que importa a la gente: en las políticas sociales --sanidad, educación y dependencia--, en el empleo en especial para los jóvenes, en eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y ampliar las posibilidades para conciliar". Unas cuentas, además, muy especialmente focalizadas en el problema de la sequía.

Sin embargo, Repullo ha reiterado que "para consolidar estas acciones, necesitamos un Gobierno que actúe desde la igualdad y el respeto a todos los españoles, con una distribución presupuestaria justa", pero ha lamentado que "tenemos todo lo contrario, un gobierno del PSOE que ha defraudado a sus votantes con imposiciones no incluidas en su programa electoral" y que "ha hecho de las mentiras y cambios de opinión su sello".

Por tanto, desde el PP de Andalucía le han pedido a Sánchez que "deje de mentir y diga si formará gobierno con aquellos que quieren arrebatarnos nuestros derechos o si convocará elecciones", ha zanjado el popular.