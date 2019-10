El PP-A califica de "injustas" la declaraciones de Cortés sobre Moreno

El portavoz parlamentario del PP andaluz, José Antonio Nieto, ha dicho este miércoles que las declaraciones de Juan José Cortés, que no repetirá como número 1 al Congreso por Huelva, contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no son justas" y han generado "malestar" en el partido, aunque ha agradecido que finalmente haya pedido disculpas.

Nieto se ha pronunciado así al ser preguntado sobre el hecho de que Cortés, que en los comicios del 10 de noviembre irá en la candidatura del PP al Senado por Huelva, declarara que Moreno, en las dos elecciones a las que se ha presentado, "no ha ganado nunca, no ha ganado nada", por lo que "no se puede agenciar méritos que no le corresponden".

Además, criticó que Moreno quiera "alardear de que es el gran líder actual en Andalucía pero no es mérito suyo, es de Vox que ha cedido sus escaños gratuitamente".

Según Nieto, las afirmaciones de Cortés han generado "malestar", aunque ha agradecido sus disculpas posteriores y, sobre todo -ha dicho-, la actitud que ha tenido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ante este asunto, que espera que esté "resuelto y superado para siempre".

El portavoz parlamentario cree que las manifestaciones que hizo Cortés "no son justas ni propias de una persona que forma parte de una lista al Senado", algo que "debería agradecer cuando es un puesto que muchos hubieran estado encantados de ocupar".