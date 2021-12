PP-A afea a Espadas que "peregrine" por platós para "intentar justificar" su "traición" a andaluces con el Presupuesto

El coordinador general del PP-A, Antonio Repullo, ha reprochado este jueves al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, su "patético peregrinaje de plató en plató para intentar justificar por qué ha traicionado a los andaluces bloqueando el mejor Presupuesto de la historia de la comunidad sólo para abrir camino a la estrategia de acoso y derribo de (Pedro) Sánchez contra Andalucía".

Así lo ha manifestado el dirigente del PP-A en un comunicado en respuesta a declaraciones que ha realizado en una entrevista en Canal Sur Televisión el líder socialista, de quien Antonio Repullo ha señalado que "cada día que pasa se hace más evidente la falta de palabra y la debilidad" de su "liderazgo".

Según ha opinado el coordinador general del PP-A, Espadas "no sabe dónde meterse" después de haber cometido el "error histórico de la pinza con Vox para tumbar los Presupuestos" andaluces de 2022, y al secretario general del PSOE-A se le ve "muy nervioso" por "haber dilapidado en tiempo récord las expectativas que se hubiesen podido generar en torno a lo que él mismo denominó 'el nuevo PSOE', que no es más que el mismo viejo socialismo andaluz de siempre, egoísta y siempre volcado en los intereses electorales de su partido, no en las necesidades de los andaluces".

"Cada vez que intenta justificarse", Espadas "pierde más y más credibilidad", ha dicho Antonio Repullo, quien ha vaticinado a los socialistas "un largo tiempo en la oposición" si siguen siendo "un obstáculo para el crecimiento de Andalucía".

El representante del PP-A ha añadido que Espadas es "un líder con los pies de barro", ya que "no supo vencer la presión de Ferraz para tumbar los Presupuestos", y ahora "tampoco es capaz de defender la decisión de abocar a Andalucía a una prórroga presupuestaria". "Sólo tenía que levantar un teléfono para que su grupo pulsara el botón de la abstención y no lo hizo", ha remachado Antonio Repullo.

Además, el dirigente 'popular' ha considerado "ridículo" que Espadas "ahora quiera replantear la negociación presupuestaria por el rechazo que ha causado en la sociedad andaluza la pinza con Vox, y por el desprestigio que ha causado en sus siglas".

"Ahora le da vértigo asomarse al abismo electoral que tiene bajo sus pies", ha afirmado sobre Espadas el coordinador general del PP-A, quien ha sostenido que los socialistas andaluces "han tenido tres años para reflexionar por qué perdieron la confianza de los andaluces, pero no han aprendido nada".

"Ya es hora de que al cambio en el modelo de gobierno que ha llegado con Juanma Moreno, de diálogo, acuerdo y moderación, lo acompañe también un cambio definitivo en la oposición que está haciendo el PSOE, más constructiva, útil y que sea generosa para anteponer el interés de los andaluces a los intereses electorales de Pedro Sánchez", ha concluido el coordinador general del PP-A.