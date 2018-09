Pou critica al soberanismo por "meterse a propósito en callejones sin salida"

El actor José María Pou ha reiterado hoy su rechazo al "procés" impulsado con intención de forzar la independencia de Cataluña por los políticos soberanistas, a los que ha acusado de actuar sin contar con el respaldo de la sociedad y "metiéndose a propósito en callejones sin salida" como estrategia.

"Aunque sí es verdad que hay una masa importantísima de la población catalana que les cree a pies juntillas y a ciegas, y les sigue todavía, y ese es el gran dilema de Cataluña, no hay todavía una mayoría suficiente independentista que autorice a hacer todas las cosas que hicieron", ha opinado Pou (Mollet del Vallès, Barcelona, 1944).

El actor ha querido aclarar que, pese a sus críticas a lo que ocurre en Cataluña, él no es "ni antindependentista, ni antisoberanista, ni antinada".

De hecho, precisa que él cree "en las aspiraciones, lógicas, lícitas y demás, del pueblo catalán a ser independiente, a luchar por una república, a conseguir el modo de gobierno que la mayoría del pueblo catalán quiera".

"Me parece absolutamente lícito y apoyaré siempre cualquier decisión de una mayoría en busca de un mayor perfeccionamiento de las leyes por las que se rige, del sistema de gobierno, del bien de su pueblo, etcétera", ha dicho.

Pero ha añadido que con lo que no está de acuerdo "es con la actuación de determinados políticos o partidos políticos que se han convertido en líderes y han estado durante mucho tiempo falseando informaciones, prometiendo cosas que ellos sabían que no eran posibles y creando un clima de confrontación grave, no solo en Cataluña sino en toda España".

Ya que, a su entender, han basado su estrategia en "los enfrentamientos que están buscando, metiéndose a propósito en callejones sin salida, porque creen que la mejor solución es meterse en un callejón sin salida y llegar a estamparse contra una pared", algo que, según Pou, todavía "siguen propiciándolo".

"Y creo que están equivocados", ha insistido el actor, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas durante una rueda de prensa que ha ofrecido en Las Palmas de Gran Canaria durante una rueda de prensa que ha ofrecido para presentar dos funciones de la obra que protagoniza actualmente, "Moby Dick", que pondrá en escena mañana y el sábado en el Teatro Cuyás de la capital isleña.