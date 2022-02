Cs se postula como "la voz de la libertad" contra el "fascismo" en Cataluña

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que su partido es la "voz de la libertad" que se rebela contra el "fascismo, la tiranía y el pensamiento único" en Cataluña, en referencia a un independentismo que "ahora ya no es tan valiente".

Bal ha clausurado la convención municipalista de Ciudadanos en Cataluña, que arrancó el viernes en el Teatro Municipal de Lloret de Mar (Girona) para empezar a preparar las elecciones locales de 2023.

El dirigente ha opinado que Cs es el partido que "no se rinde", sobre todo en Cataluña, donde sus concejales y dirigentes son "un ejemplo de lo que es pasarlo mal, de ir con ansiedad, con guardaespaldas, que os insulten y os digan cosas feas en vuestras comunidades de propietarios".

Unos "sacrificios" que ha dicho entender ya que ha recordado cuando, siendo abogado del Estado, fue relevado como responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del "procés" debido a las diferencias de criterio con la abogada general del Estado, ya que Bal era partidario de procesar a los dirigentes independentistas por rebelión, y no por sedición y malversación, como era el caso de Consuelo Castro.

"Me negué a firmar ese escrito y vinieron a por mí. Y me castigaron. Lo pienso ahora y digo: qué suerte tuve. Ese cese me trajo aquí, a pelear junto a gente valiente", ha señalado.

Bal ha dejado claro que Ciudadanos, a pesar de "haberse expandido por todo el territorio nacional y ser decisivos en muchas comunidades y ayuntamientos", será "siempre el partido de Cataluña", ya que fue ahí donde nació en 2006.

"Este partido es Cataluña. Aquí es la voz de la libertad, de la lucha contra la tiranía, de rebelarse contra el fascismo, contra el pensamiento único. En otros lugares somos buenos gestores y gente trabajadora pero aquí defendemos la libertad como en ningún otro lugar de España", ha afirmado.

El dirigente ha recordado que la formación naranja "rompió el silencio" y los "tabúes" en Cataluña y logró que muchos ciudadanos "salieran a la calle con la bandera de España, que no es un trapo, no es un mantel; es un conjunto de valores que se basan en la igualdad y la libertad".

"Ya no son tan valientes los independentistas, ya no se permiten tanta arrogancia, porque saben que estamos enfrente", ha apuntado, rememorando que Cs fue el primero "en denunciar el uso de medios públicos en favor de unas tesis partidistas, en imponer en el Parlament que se podían usar las dos lenguas oficiales y en dar la cara frente a un golpe de Estado".

Por su parte, la líder del partido, Inés Arrimadas, ha participado a través de un vídeo, ya que su avanzado estado de gestación le ha impedido finalmente asistir a la convención.

Arrimadas ha aplaudido la "valentía" de los concejales del partido por "defender al constitucionalismo frente al nacionalismo", además de ser ejemplo de "buena gestión, solvencia, propuestas y cercanía", lo que convierte a Cs, a su juicio, en "la referencia del constitucionalismo en Cataluña" y el partido al que "los nacionalistas más atacan".

Por su parte, el presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha calificado de "éxito" la cita de la formación en Lloret, con el objetivo de "lograr un grandísimo resultado" en las elecciones de 2023 y "seguir fortaleciendo" el partido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En 2023 tenemos que reconquistar la confianza que tuvimos de tantísimos constitucionalistas en 2017 y 2019", ha señalado Carrizosa, que ha asegurado que la cúpula de Cs se "volcará" para ayudar a sus concejales y demostrar la "utilidad" de este partido frente "al bipartidismo y los populismos".