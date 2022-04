Pospuesta en Egipto una nueva vista por el caso del activista por la igualdad alumno de un máster de la UGR

Una vista prevista esta semana en el marco del proceso judicial que se sigue en Egipto contra Patrick Zaki, el estudiante egipcio del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (Gemma), coordinado por la Universidad de Granada (UGR), quien fue detenido en su país supuestamente por asuntos relacionados con su activismo por la igualdad, ha sido pospuesta para el 21 de junio.

Así lo ha señalado Zaki, que es estudiante de la Universidad de Bolonia (Italia), a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje, consultado por Europa Press, en que ha dado las gracias a sus seguidores en esta red social. Se da la circunstancia de que a principios de febrero la vista ya fue pospuesta al 6 de abril.

En este contexto, la coordinadora del Gemma, Adelina Sánchez, ha explicado a Europa Press que el activista se encuentra "desesperado" aunque "no tanto" como en etapas anteriores del proceso, porque al menos puede estar "con su familia". Además, ha obtenido un "permiso especial" de la Comisión Europea para poder proseguir con sus estudios de manera telemática.

Se da la circunstancia de que este programa no se puede cursar 'on line', pero, según ha explicado Sánchez, la Comisión Europea ha estudiado el caso de Zaki y "ha estado muy sensible" con él, que, además, ha visto ampliado el periodo de su beca, de tal modo que en la UGR incluso esperan a que, si su situación judicial se resuelve antes, pueda incorporarse "físicamente" a las clases del máster.

El Gemma, que está estructurado en dos cursos, tiene un periodo presencial, y se prevé que, en ese caso, el activista egipcio pueda cursarlo, en el marco de los programas de movilidad del estudiantado, "probablemente" en la UGR.

La UGR se congratuló el pasado 9 de diciembre de la puesta en libertad del estudiante egipcio de este Máster Erasmus Mundus, que fue detenido en su país supuestamente por asuntos relacionados con su activismo por la igualdad.

Así lo indicó la UGR en una nota de prensa, en que se remitía a la información que ha dado sobre el caso la ONG Egyptian Initiative for Personal Rights, que apuntó a que Zaki ha sido puesto en libertad condicional por las autoridades egipcias "tras casi dos años de detención preventiva".

Zaki está desde entonces en libertad condicional después de que fuera detenido el 7 de febrero de 2020 a su llegada a Egipto para en principio "una breve visita a su familia".

La detención se habría producido por sus críticas al Gobierno de Egipto, que le acusó de la supuesta difusión de "noticias falsas e incitación a protestar". Amnistía Internacional consideró arbitraria la detención del activista, resaltó también la UGR, que se volcó desde el primer momento en apoyo de Patrick Zaki y exigió su liberación, apoyando concentraciones que clamaban por su puesta en libertad.

Zaki es activista por los derechos de los coptos (egipcios que profesan algún tipo de fe cristiana) y del colectivo Lgtbi. Desde la UGR se espera que el caso finalice con "la absolución total del activista y sea liberado de todos los cargos lo antes posible para que pueda volver a la normalidad".

En febrero de 2020, tras una concentración que reunió a unas 150 personas, la UGR expresó que desde que tuvo conocimiento de su detención articuló "todos los mecanismos existentes a través de la Embajada", exigiendo a todas las autoridades responsables de que se garantizaran "los derechos de asistencia letrada y todas las garantías procesales al detenido".

Adelina Sánchez resaltó entonces también su labor por los derechos humanos de las mujeres. La rectora de la UGR, Pilar Aranda, estuvo en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación sobre este tema, en un momento en que sus familiares no sabían "nada de él".