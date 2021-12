Línea 9 del Metro de Barcelona: 5 mil millones de sobrecoste e irregularidades de las que tan poco conocemos

Una irregularidad económica pone en jaque a la Generalitat de Cataluña, en una de las obras más protagonistas de los últimos años en la comunidad catalana. Las obras de la línea 9 del Metro de Barcelona están emulando a las de la Sagrada Familia. El día a día de unas obras que empezaron en el año 2003, parecen haberse convertido en el foco de las miradas de los ciudadanos, pero no solo de ellos, sino que también ha suscitado algún tipo de sospecha en la Sindicatura de Cuentas.

En un informe emitido por este organismo, que salió a la luz en el mes de noviembre del año 2020, relata que las obras que fueron finalizadas en el año 2016, llevaban consigo un importante sobrecoste. En concreto, un aumento del 151% sobre el coste que estaba preestablecido. Dicho esto, percibieron indicios de irregularidades por parte del expresidente de una empresa pública de la Generalitat investigado por el tres por ciento.

Yendo a lo puramente matemático y hablando de números, el coste de producción de 6.916,47 millones de euros, superaba en 4.949,01 millones, un 251,5 %, el coste previsto en los encargos iniciales de la L9 efectuados hasta el ejercicio 2002, 1.967,46 millones. Este aumento supone un cambio relevante a lo que previamente se especulaba y se presupuestaba que se llegara a alcanzar. Sin embargo, y a pesar de las diferencias en la facturación, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña vio indicios de algo más.

En concreto, en varias de las adjudicaciones que se produjeron desde 2003 y hasta 2016, no consta ninguna justificación de las puntuaciones otorgadas; destacando también la concesión de trabajos a una sociedad vinculada al presidente de la empresa pública de la Generalitat,(Infraestructuras.cat). Según diferentes versiones, esos incrementos están en el coste de la inversión y el resto a costes financieros. Sea como sea, la circunstancia resultaba verdaderamente compleja de analizar. Del mismo modo, se sacó a relucir una presunta incompatibilidad del presidente de Infraestructuras.cat, por una práctica contraria a lo establecido en la ley de contratos del sector público.

La línea 9 del metro de Barcelona, cuando se inaugure en 2029, será la más larga de Europa con 48 kilómetros de trayecto. 44 de ellos serán tramos soterrados y cuatro de ellos lo serán de viaducto. Al finalizarse, unirá unir Santa Coloma de Gramenet y Badalona con la Feria de Barcelona, la Zona Franca y el Aeropuerto del Prat. Por el momento está en funcionamiento una parte en sus tramos norte y sur. En concreto, la línea está ahora mismo en funcionamiento entre la T1 del Aeropuerto y la Zona Universitaria, por un lado, y entre La Sagrera en Barcelona y Can Zam en Santa Coloma, por la otra.

Por el momento no ha habido nuevos avances en una investigación que sigue dejando en vilo la realidad de una presunta irregularidad en la que por el momento no se resuelve y que no hace más que plantear diferentes preguntas de las que habrá que aguardar con paciencia sus posibles respuestas. Joan Lluis Quer era el presidente de la empresa Infraestructuras.cat; y además, administrador principal de las empresas que formaban parte de la adjudicataria. Toca aguardar lo que trascenderá de estos acontecimientos.