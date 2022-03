La posibilidad de juzgar a militares rusos por atacar a civiles desarmados y otras noticias que debes conocer

¿Se puede juzgar a militares rusos por atacar a civiles desarmados? Esto es lo que dice el Estatuto de Roma





Los ataques del ejército ruso se están intensificando en los últimos días. En la tarde de este miércoles, han bombardeado un teatro que servía de refugio a cientos de personas residentes de la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol, lo que ha causado un número todavía indeterminado de víctimas, según fuentes ucranianas.





Javier Solana detalla en COPE cómo debe terminar la guerra en Ucrania: "Con un acuerdo"

Encendemos 'La Linterna' en el despacho del presidente del Patronato del Museo del Prado. Es el presidente del Centro de Economía Global y geopolítica de ESADE. Ha sido Secretario General de la OTAN y ministro de tantas cosas... Javier Solana, buenas tardes. Solana ha asegurado en los micrófonos de 'La Linterna' que jamás pensó que iba a vivir una guerra. "Es verdad que todas las transiciones políticas y la ruptura de la Unión Soviética fue un acontecimiento muy dramático que generó unas tensiones en la vieja Unión Soviética muy grandes. Esas tensiones se han mantenido y han salido de la peor forma posible, que es una guerra".





¿Qué es un 'default' y cómo puede afectarnos si ocurre con la deuda de Rusia?

Vladímir Putin pensaba que la invasión de Ucrania iba a ser un camino de rosas. Rusia pretendía dominar el territorio en una guerra relámpago, pero la resistencia ucraniana ha convertido el conflicto en una guerra de guerrillas con la que no contaba Putin. Sin embargo, Rusia tiene un problema mucho mayor. Moscú se enfrenta a un escenario de impago de deuda internacional que no sufría desde la revolución bolchevique, cuando Lenin rechazó la deuda que provenía de los zares en 1918. No obstante, no es el primer default al que se enfrenta la economía rusa, ya que en 1998 se produjo un impago de deuda interna en el país por la crisis financiera en Asia y el gasto de la guerra de Chechenia.





La situación en la cadena alimentaria por la huelga de transporte: ¿qué sectores son los más afectados?





La industria láctea española ha anunciado que, a partir de este jueves, se ve abocada a suspender su actividad, según ha informado la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) en un comunicado, como consecuencia de la huelga de transportes que arrancó en España el pasado lunes. En las últimas horas, varias fábricas han visto interrumpido el suministro de distintas materias primas necesarias para la elaboración de productos lácteos, así como el traslado de los mismos ya terminados a las cadenas de distribución.





¿Qué pasa con la vacuna española si tenemos a más del 90 % de la población con pauta completa?

Uno de los tres proyectos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que trabajan en prototipos de vacunas contra la covid-19 se ha suspendido. Se trata de la vacuna que estaban desarrollando los investigadores Mariano Esteban y Juan García Arriaza. Al parecer, tanto el CSIC como Biofabri han optado por retirar la solicitud de ensayo ante "las dificultades para completarlo en España" debido al "alto porcentaje de población vacunada y la incidencia de la nueva variante ómicron", han confirmado a COPE fuentes del CSIC.