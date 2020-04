Portugal eleva a 973 los fallecidos por coronavirus tras sumar 25 muertes más

Al menos 973 personas han fallecido por coronavirus en Portugal, según un nuevo balance del Ministerio de Salud luso que da cuenta de 25 muertes en las últimas 24 horas. El número de infectados ha subido hasta los 24.505, 183 más que en el boletín del martes.

El Gobierno de António Costa, además, ha cifrado en 980 las personas que están ingresadas en hospitales, de las cuales 169 permanecen en cuidados intensivos, informa la televisión pública.

La directora general de Salud, Graça Freitas, ha asegurado que "independientemente del lugar del fallecimiento, está registrado". El 93 por ciento de las muertes por COVID-19 han tenido lugar en hospitales, frente al cuatro por ciento que correspondería a residencias de ancianos y el tres por ciento a domicilios.

Portugal no renovará el estado de emergencia una vez expire su actual periodo de vigencia, el 2 de mayo. El Gobierno prevé anunciar esta semana su plan de reapertura gradual de actividades y servicios, si bien ya ha advertido de que la situación no alcanzará la normalidad hasta que no haya vacuna.