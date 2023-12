Portugal.- Rebelo de Sousa garantiza que las gemelas brasileñas tratadas en Portugal no tuvieron trato especial

La madre de las gemelas dice tener "la impresión" de que recibió "alguna ayuda"

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha garantizado este viernes que las gemelas brasileñas --también con nacionalidad portuguesa-- que fueron tratadas de su atrofia muscular espinal con un medicamento millonario en un hospital de Lisboa, tuvieron un trato como el de cualquier otro ciudadano.

"Ya aclaré todo aquello que tenía que aclara por parte de la Presidencia de la república. (...) Ha quedado claro que no hubo nada que no fuera el respeto a la ley, que no hubo nada que no fuera el tratamiento igual que se aplica a cualquier otro ciudadano", ha insistido en un evento en Braga, informa 'Diário de Noticias'.

Rebelo de Sousa ha remarcado el procedimiento por el cual ambas pequeñas lograron ser tratadas fue "transparente" y que él ya entregó los documentos que le solicitó la Procuraduría. "En el momento en el que se comunica al Gobierno, comienza un proceso en el cual la Presidencia no intervine", ha dicho.

Por su parte, la madre de las menores, Daniela Martins, según los extractos de una entrevista que se emitirá este viernes en RTP --la televisión pública portuguesa-- ha contado que tuvo "la impresión" de que tuvo "alguna ayuda" tal y como extrajo de las conversaciones que mantuvo en el Hospital Santa Maria.

"Tuve la impresión, como se decía en los pasillos del Santa Maria, de que recibí alguna ayuda. Se oía eso por ahí. Tuvo la impresión de que ellos pudieron haber hecho alguna... Que pudieron haber hecho alguna solicitud", ha dicho.

Así mismo, ha revelado que solicitó ayuda "de manera indirecta" a varias personas para intentar acelerar el proceso, entre ellas a la nuera del presidente portugués. "Pedí a todo el mundo. Era un grito de socorro", ha contado.

A principios de noviembre la cadena de televisión TVI emitió un reportaje denunciando el supuesto trato de favor que habrían recibido dos hermanas gemelas, con doble nacionalidad portuguesa y brasileña, que viajaron hasta Lisboa en 2019 para ser tratadas en el Hospital Santa Maria de una atrofia muscular espinal con Zolgensma, un medicamento cuyo tratamiento vale 2 millones de euros.

El reportaje deja caer la sombra de la duda en Rebelo de Sousa, puesto que la familia de las menores era conocida de la compañera sentimental de su hijo. El presidente portugués negó cualquier tipo de participación personal en este asunto, si bien Casa Civil de la Presidencia sí intervino.

En un primer momento, Rebelo de Sousa negó implicación alguna, reafirmando estar disponible para ir a declarar si era necesario. Ya en los últimos días reconoció que su hijo le envió un correo electrónico comentándole el caso y que desde ahí se produjo un intercambio de mensajes entre este, el hospital y Casa Civil de la Presidencia, si bien negó que esta institución acelerara cualquier trámite.