El portavoz de Vox en Espartinas, Rafael García, seguirá como diputado provincial

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha confirmado a Rafael García Ortiz como representante de esta formación en la Diputación Sevilla, "avalando así la continuidad de su trabajo frente a un periodo de constante crecimiento".

"Agradezco al Comité que haya depositado su confianza en mí tras años de mucho trabajo, pero a su vez, de mucha ilusión. Sabemos que lo que tenemos por delante no es fácil; no obstante, no nos amilanamos ante los desafíos, al contrario", ha asegurado García Ortiz en una nota de prensa.

García Ortiz compaginará su labor en Diputación con su portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Espartinas. "En estos cuatro años he podido recorrer nuestra provincia cerciorándome de los muchos problemas que padecen nuestros vecinos. Sevilla constituye una provincia eminentemente agrícola y ganadera que también sufre males como la okupación, la precariedad, la inseguridad, la falta de infraestructuras. Y desde Vox, no vamos a dejar solos a los sevillanos, vamos a seguir luchando".

El diputado provincial ha asegurado que "la confianza que han depositado muchos sevillanos en nosotros no va a ser defraudada. Estamos en constante crecimiento y vamos a refrendarlo con nuestro trabajo. Para mí es un honor y una responsabilidad. Con todo, en Vox remamos todos en la misma dirección y no cambiamos de discurso según supuestas conveniencias. Así vamos a seguir trabajando por los intereses de nuestros vecinos".

El Pleno de constitución de la nueva Corporación está fijado para este viernes 7 de julio, cuya sesión está programada para las 12,00 horas.