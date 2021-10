Portavoz Vox en Bormujos (Sevilla) deja el partido por "amparar ultraderecha"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), Carmen Cariciolo, ha anunciado que deja el partido, al que acusa de autoritario y amparar a cargos que vienen de la ultraderecha.

A la finalización de la sesión plenaria de anoche, Cariciolo pidió la palabra para anunciar oficialmente que había abandonado la militancia en Vox, aunque mantendrá su acta de concejala, por entender que no pertenece a Vox, sino a los vecinos, que siguen confiando en mí.

Además, aseguró que se había sentido indefensa en su denuncia contra su compañero de partido en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Pereda, por acoso y por usar para gastos propios la tarjeta de crédito de Vox en Bormujos, -una localidad de unos 22.000 habitantes cerca de Sevilla- un caso archivado por la dirección nacional tras la devolución del dinero gastado.

Aunque en la sesión plenaria no pudo completar su discurso, ante las protestas de algunos concejales que entendían que la sesión ya había sido levantada, posteriormente difundió un vídeo grabado en su casa en el que asegura que Vox es un partido autoritario, que no me representa.

Carmen Cariciolo sostiene que nunca le han permitido hacer una entrevista sin que hubiese alguien de la dirección provincial presente y que le obligaban a "decir lo que el partido quería que dijese.

Fuentes de Vox consultadas por Efe no han entrado a valorar las declaraciones de su ya exportavoz, aun que han indicado que pedirán que devuelva el acta de concejal al entender que la obtuvo bajo el amparo de sus siglas y no a título personal.