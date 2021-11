La portavoz valenciana de Vox no dice si su grupo se vacunó contra la covid

La síndica de Vox en Les Corts Valencianes, Ana Vega, no ha aclarado este jueves si los nueve diputados de este grupo parlamentario se han vacunado contra el coronavirus, ya que según ha explicado abogan por "la libertad de vacunación y que cada uno decida si quiere vacunarse o no".

Vega se ha pronunciado así en los pasillos de Les Corts, donde se le ha preguntado si hay diputados o trabajadores de su grupo parlamentario que no se hayan vacunado contra el coronavirus, después de que el líder nacional de este partido, Santiago Abascal, rechazara revelar si se había inoculado o no la vacuna anticovid.

"Sinceramente, yo no lo sé, porque no les he preguntado uno por uno si se han vacunado o no", ha respondido la síndica de Vox, quien ha añadido que "es su libertad de decisión hacerlo o no hacerlo, y evidentemente eso quedará en el secreto médico-paciente y al derecho que tienen ellos al secreto de su diagnóstico".

"Y yo no voy a ser quien pregunte a mis diputados o a los trabajadores del grupo parlamentario si se han vacunado o no para estigmatizarlos o no, y mucho menos lo voy a decir a la opinión pública", ha agregado la síndica tras reivindicar la "libertad de vacunación".

Preguntada por su caso concreto, se ha negado a aclararlo, porque según ha dicho, "es una cuestión personal", y ha insistido: "Yo sé lo que he hecho yo, pero lo que hagan mis diputados quedará en la intimidad de lo que hagan".